MCBÜ'den İki Önemli Proje Destek Aldı - Son Dakika
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MCBÜ'den İki Önemli Proje Destek Aldı

MCBÜ\'den İki Önemli Proje Destek Aldı
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yangın uyarı sistemi ve Aigai sanal gerçeklik projeleriyle hibe kazandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) hazırladığı iki proje, Avrupa Dayanışma Programı (ESC30) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. 532 proje teklifinin değerlendirildiği programda seçilen 39 proje arasında yer alan çalışmalarla yangınlara karşı dijital erken uyarı sistemi geliştirilmesi ve Aigai Antik Kenti'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Aigai Kazı Başkanlığının destekleriyle hazırlanan Yangın İhbar Sistemi Projesi (YİSİS) ile Sanal Gerçeklik ile Aigai Mirasını Canlandırma Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ESC30 kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Projeler, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Doç. Dr. Barış Çukurbaşı'nın danışmanlığında, farklı akademik birimlerden öğrencilerin katılımıyla hazırlandı. Büyük Veri Analistliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yer aldığı projelerle gençlerin teknoloji, çevre ve kültürel miras alanlarında aktif rol almaları amaçlanıyor.

Yangınlara karşı dijital erken uyarı sistemi

YİSİS Projesi ile Manisa ve çevresindeki ormanlık ve yerleşim alanlarında meydana gelebilecek yangınlara karşı gençlerin öncülüğünde düşük maliyetli, topluluk temelli dijital erken uyarı ve ihbar sistemi geliştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında çevresel dayanıklılığın artırılması, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve gençlerin yerel topluluklarda daha aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

27 Şubat 2027 tarihinde tamamlanması planlanan YİSİS Projesi'nde uygulamanın geliştirme çalışmaları sürerken, ilerleyen süreçte test ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje Danışmanı Doç. Dr. Barış Çukurbaşı, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca ve projede görev alan öğrenciler, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aigai antik kenti sanal dünyaya taşınacak

Sanal Gerçeklik ile Aigai Mirasını Canlandırma Projesi ile de Manisa'nın önemli tarihi değerlerinden Aigai Antik Kenti'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle dijital ortamda yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında gençlerin Unity ve Blender programlarını kullanarak Aigai Antik Kenti'ndeki yapıların üç boyutlu modellerini oluşturması planlanıyor. Hazırlanacak modellerin VR teknolojisi aracılığıyla ziyaretçilere sunulması ve böylece tarihi mirasın dijital ortamda deneyimlenmesi amaçlanıyor.

Projenin gençlerin dijital becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kültürel mirasın korunmasına, yerel topluma katkı sağlanmasına ve tarih bilincinin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Aigai VR Projesi, Aigai Kazı Başkanlığı ile MCBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Genişletilmiş Gerçeklik Laboratuvarı (XRLab) arasında imzalanan iyi niyet iş birliği protokolü kapsamında yürütülüyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MCBÜ'den İki Önemli Proje Destek Aldı - Son Dakika

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