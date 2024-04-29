Mean Well, yeni VFD ürün serisini piyasaya sürdü

Teknoloji

Dünyanın önde gelen güç kaynağı çözümleri üreticilerinden biri olan Mean Well, endüstriyel fırçasız doğru akım (BLDC) motorlarının kontrol edilmesi ve bunlara güç beslenmesine yönelik yeni, yenilikçi VFD ürün serisini kısa süre önce piyasaya sürdü. BLDC motorlar geleneksel fırçalı motorlara göre pek çok avantaj sunmaktadır; örneğin daha küçük boyut ve ağırlık, daha yüksek verimlilik, daha uzun kullanım ömrü ve kolay kontrol.

90…264 V AC modelleri

20…55 V DC modelleri

VFD serisi, güç değeri 150 ile 750 W arasında değişen, AC veya DC giriş gerilimi ile çalışan (modele bağlıdır) sekiz aygıt içermektedir. Ürünler, motorun dönüş hızını kontrol etmek ve frenlemek için kullanılabilmektedir. Parametreler ayrı bir kontrol kartı marifetiyle ayarlanmaktadır. Fansız tasarımı sayesinde ürünler gürültüsüz çalışma sağlamaktadır. AC modellerde entegre güç faktörü düzeltme devresi bulunmaktadır. Ürünler açık kasalı (PCB formunda) veya delikli metal gövdede kapalı olarak sunulmaktadır.

VFD ürünleri; fanlar, pompalar, otomatik kapılar, davlumbazlar ve tıbbi cihazlar ve hatta fitness ekipmanları ve elektrikli aletlerinde BLDC motorlar kullanan uygulamalarda kullanılabilmektedir. Nispeten yüksek gücü nedeniyle otomatik güdümlü araçlarda (AGV'ler) da kullanılabilmektedir.