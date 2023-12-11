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MEB, liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersini müfredatına ekledi - Son Dakika
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MEB, liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersini müfredatına ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda ise 'görgü kuralları ve nezaket' derslerini müfredatına ekledi. Derslerin amacı, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmelerini sağlamaktır.

MEB, liselerde \'adabımuaşeret\', ortaokullarda \'görgü kuralları ve nezaket\' dersini müfredatına ekledi
11.12.2023 - 21:13,
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Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı yeni dersin isimlerini ve ders kapsamını hazırladı. Dersler, liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirledi. İsimlerin ise pedagojik uygunluk açısından incelenip verildiği açıklandı.

Hedef, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri

MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "adabımuaşeret" dersinin ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "görgü kuralları ve nezaket" dersinin müfredatlarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçtiğini açıkladı.

Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere dört üniteden oluştu.

Dersin içeriği nasıl olacak ve ne hedefliyor?

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı. Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi.

Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise "görgü ve nezaket", "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" olmak üzere beş ünite yer aldı.

İşte üniteler;

Görgü ve nezaket

Ailede görgü kuralları ve nezaket

Okul ortamında görgü kuralları ve nezaket

Toplum içinde görgü kuralları ve nezaket

Kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket

Çevrede görgü kuralları ve nezaket

Dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket

Farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket

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Lise 9 ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı.

"Adabımuaşeret" dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı.

Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı.

İşte dersin üniteleri;

Kültürden kavrama adabımuaşeret

Kişisel tutum ve adabımuaşeret

Ailede adabımuaşeret

Toplumda adabımuaşeret

İletişimde, teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret

Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunmasında adabımuaşeret

İş ve meslek hayatında adabımuaşeret

Kaynak: Shiftdelete
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Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Kültür, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MEB, liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersini müfredatına ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB, liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersini müfredatına ekledi - Son Dakika
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