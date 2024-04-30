MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor! - Son Dakika
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Teknoloji

MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor!

MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs\'ta geliyor!

MediaTek'in yeni yonga seti Dimensity 9300+ 7 Mayıs'ta çıkacak. Yonga seti, dört adet Cortex-X4 CPU çekirdeği ve dört adet Cortex-A720 performans CPU çekirdeğine sahip. Diğer çekirdekler ise düşük güç verimliliğine sahip olacak. MediaTek'in bu yeni yonga seti, gelecekte çıkacak olan 9400 serisi için bir hazırlık niteliği taşıyor.

30.04.2024 15:10
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Bir önceki modeli Dimensity 9300 ile birlikte Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olan MediaTek yeni yonga setinin çıkış tarihini nihayet duyurdu. Özellikle akıllı telefon dünyasının merakla beklediği yeni yonga setiyle alakalı daha öncesinde birçok sızıntı haber çıkmıştı. Çıkış tarihinin belli olmasıyla birlikte sizler için genel bir toparlama haberi hazırladık. İşte MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi ve özellikleri!

MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor!

MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisi (AP), dört adet Cortex-X4 CPU çekirdeğine ve yine dört adet Cortex-A720 performans CPU çekirdeğinden oluşan bir konfigürasyona sahiptir. Çoğu akıllı telefon bu çekirdeklere ek olarak bir de verimlilik konusunda daha az yük getiren işlemleri yerine getirmek için düşük güç verimliliğine sahip CPU çekirdeklerini kullanır. Ancak Dimensity 9300 modelinde bu çekirdekler yok.

MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor!

Bu durum pazarda "aşırı ısınacak, cihazların verimliliği düşecek" gibi birçok konuda eleştiri aldı. Dimensity 9300 SoC şu anda Vivo X100 serisinde aktif olarak kullanılıyor ve buna benzer herhangi bir şikayet henüz gelmedi. Tabi cihazların eskimesiyle birlikte sorunlar gündeme gelir mi bilemeyiz ancak firma şu an gayet başarılı ilerliyor diyebiliriz.

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Dimensity 9300+ modeline gelirsek yonga seti birinci sınıf Cortex-X4 CPU çekirdeğine sahip olacak. 9300 SoC modelinde 3,25 GHz hıza sahip olan çekirdek 9300+ modelinde 3,40 GHz'e kadar hız sunacak. Diğer kalan 3 çekirdek ise SoC modelindeki 2,85 GHz hızı korumaya devam edecekler. Ayrıca Dimensity 9300+ yonga setindeki dört adet Cortex-A720 CPU çekirdeği de 9300 setindeki 2.0 GHz hızı korumaya devam edecek.

9300+ modeline genel olarak baktığımızda setin aslında büyük oranda arkadan gelecek olan yeni 9400 serisine de bir hazırlık niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti ilk olarak Vivo X100s ile pazarda yerini bulacak. Arkadan gelecek olan yeni amiral gemisi model 9400'ün ise ikinci nesil 3nm ile üretilmesini ve yeni nesil Cortex-X5 CPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor.

MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu: 7 Mayıs'ta geliyor! - Son Dakika

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