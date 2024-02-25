MediaTek Dimensity 9300 ve 8300, Google\'ın Gemini Nano LLM\'si için optimize edildi

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Mobil işlemci rekabetini bir üst seviyeye taşıyan MediaTek, Dimensity 9300 ve 8300 yonga setlerinin artık Google'ın Gemini Nano LLM'si için optimize edildiğini resmi olarak duyurdu. İşte Gemini destekli MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 özellikleri…

Gemini destekli işlemci: MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 özellikleri

Şu anda Google Pixel 8 Pro ve Samsung Galaxy S24 serisi gibi amiral gemisi cihazlar, Google'ın mobil cihazlar için optimize edilmiş olan LLM Gemini Nano'dan yararlanıyor. Bu, Akıllı Yanıt ve Ses Kaydedici uygulamasındaki özetler gibi cihazdaki üretken AI özelliklerini destekliyor.

MediaTek ve Google artık geliştiricilerin Gemini Nano'yu uygulamalarına kolayca entegre etmelerine yardımcı olacak araçlar oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu işbirliği kapsamında ilk kullanılacak işlemciler MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 olacak. İşlemciler için yakında bir APK sunulacak.

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Bu, yapay zeka süreçlerinin bulut bilişime dayandığı geçmişteki işleyişinden farklı olarak nitelendiriliyor. İşbirliğinin gelişmiş performans, gelişmiş gizlilik, çevrimdışı işlevsellik ve azaltılmış maliyetler gibi bir dizi avantaj sunacağını belirtelim.

Özellikle Dimensity 9300 modelinin, MediaTek'in bu yıl yüzde 35 pazar payına ulaşmasına yardımcı olacak çip olduğu belirtildi. Vivo X100 serisi ve OPPO Find X7 (Ultra değil) gibi cihazları çalıştıran bazı analistler, bunun şu anda kullanımda olan en güçlü mobil işlemci olduğunu duyurdu. güncelleme.

Orta-üst segment cihazlarda kullanılan Dimensity 8300 modeliyse 5G akıllı telefon pazarına üretken yapay zeka yetenekleri getiriyor. Bu yonga setlerinin her ikisi de, son teknoloji yapay zekayı doğrudan kullanıcılara sunma taahhüdüyle duyuruldu.