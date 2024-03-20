MediaTek ve NVIDIA İş Birliğiyle Otomobil İşlemcileri Üretilecek

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Özellikle son yıllarda sürücüsüz ve elektrikli otomobillerin gelişmesiyle birlikte otomotiv sektöründe yeni bir yola girildi. Şimdi de mobil işlemci üreticilerinden hamleler gelmeye başladı. Yapılan son duyurulara göre MediaTek ve NVIDIA, dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliğine gitti. İşte MediaTek ve NVIDIA tarafından üretilecek olan otomobil işlemcileri hakkında detaylar…

MediaTek ve NVIDIA iş birliğinde otomobil işlemcileri

MediaTek, yaptığı son çalışmalardan anladığımız kadarıyla mobil işlemci sektöründeki başarısını otomotiv sektörüne taşıyarak yeni bir pazara girmeyi hedefliyor. Yapılan resmi duyurulara göre yarı iletken devi, otomobiller için Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi başlattı. Serinin ilk dört işlemcisi duyuruldu.

Açıklamalara göre internetle bağlantısı olan ve otonom sürüş desteğine araçlara güç verecek işlemciler, 3 nm fabrikasyon sürecinden geçiyor. Bununla birlikte ARM V9-A işlemci çekirdeklerine ve NVIDIA'nın RTX GPU'suna sahip olduklarını belirtmek gerekiyor.

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İşlemcilerin model numaraları sırasıyla CM-1, CV-1, CX-1, ve CY-1 şeklinde. Bunlar arasında önemli bir fark var. Buna göre CV-1 giriş-seviye, CM-1 orta-seviye, CY-1 daha pahalı ve CX-1 ise premium yani daha lüks araçlara güç verecek.

NVIDIA'nın yapay zeka teknolojilerinden de destek alan bu işlemciler; aracın eğlence, navigasyon, ve genel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak. Samsung ve Qualcomm tarafından üretilen çiplere rakip olması beklenen MediaTek Dimensity Auto Cockpit serisi, yüksek çözünürlüklü dört ekrana da güç verebilecek.

Araç içi medya kontrollerine, arama kontrollerine, ve araç içi oyunları destekleyecek bu çipler, on adet kameraya ve destekli sürüş için farklı sensörlere de olanak tanıyacak. Son olarak işlemcilerin Android Auto, Linux, QNX, ve Apple Car gibi çoklu işletim sistemlerini çalıştırabileceklerini de belirtmek gerekiyor.

Peki ya siz MediaTek ve NVIDIA iş birliği ile geliştirilen bu işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelişen araç sektörü sizce ne seviyeye gelecek? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.