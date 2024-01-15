 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV - Son Dakika
Üye Girişi

Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV

Mercedes Benz, elektrikli otomobil talebine yanıt verebilmek için EQ kod ismiyle yeni bir model ailesi tanıttı. Bu ailede en çok merak edilen model ise Mercedes Benz EQG oldu. EQG, tank manevrası yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Araç, en dar yollarda bile 180 derece yön değiştirebiliyor ve istenilen yöne devam edebiliyor. Mercedes Benz EQG, G serisi sertliği ve dayanıklılığı ile birlikte inovasyon atılımlarını da bir arada sunuyor.

Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV
15.01.2024 - 10:31,
Abone Ol

Otomobil dünyasında elektriklenme dönüşü son sürat devam ediyor. Artan elektrikli otomobil talebine yanıt verebilmek için Mercedes Benz'de yeni bir model ailesi tanıttı. EQ kod ismiyle başlayan yeni seriler aslında içten yanmalı versiyonların elektrikli halleri. Bunlar arasında en çok merak edilen ise Mercedes Benz EQG. Tank dönüşü ismi verilen manevraya sahip olmasıyla dikkat çeken Mercedes Benz EQG teknik özellikleri ve detayları haberimizde…

Tank manevrası ile olduğu yerde dönebiliyor: Mercedes Benz EQG teknik özellikleri!

Mercedes Benz, EQ kod ismi ile birlikte elektrikli dönüşümü başlattı. EQE, EQS gibi modellerin ardından merakla beklenen model ise EQG oldu. Zira markanın ikonik SUV modelinin elektrikli versiyonu olacak olan modelin büyük bir hayran kitlesi var. Bu sebeple marka yeni EQG modelinde G serisi sertliği ve dayanıklılığı ile birlikte inovasyon atılımlarını da birlikte yapması gerekiyor.

Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV

Marka EQG hakkında tüm detayları henüz paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde aracın özelliklerine dair bazı ipuçları paylaştı. G serisi kullanıcı kitlesi bakımından şehirli zengin SUV modeli gibi görülüyor. Ancak otomobilin doğasında hırçın bir arazi çocuğu yer alıyor. Bu sebeple araca eklenen yeni özellik daha çok off road yönünü vurgulayacak nitelikte.

Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV

Otomobil elektrikli motorların doğasını rahatlıkla kullanabiliyor. Araç en dar yollarda bile 180 derece yön değiştirmenize olanak sağlıyor. Yani dar bir patika yolunda olduğunuz yerde dönerek istediğiniz yöne devam edebiliyorsunuz. Tank dönüşü olarak adlandırılan bu özelliği Mercedes Benz mühendisleri "G dönüşü" olarak adlandırmış.

Cupra Born ve Tavascan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Araç özelliği aktif hale getirmenizle birlikte 4 lastiğe de yapmak istediğiniz dönüş yönüne göre değişen güç uyguluyor. Tabi bunun yanında her lastiğin dönüş yönü de farklı oluyor. Böylece otomobil olduğunuz yerde bir daire çizerek dönmenizi sağlıyor.

Peki siz yeni Mercedes Benz EQG hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Mercedes Benz, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV - Son Dakika


10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 11:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement