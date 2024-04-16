Mercedes, elektrikli G-Serisi ile geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Mercedes, elektrikli G-Serisi ile geliyor

Mercedes, elektrikli G-Serisi ile geliyor

Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.

16.04.2024 21:09
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Mercedes, meraklıları tarafından heyecanla beklenen elektrikli G-Serisi ile yakın zamanda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 24 Nisan'da düzenlenecek olan Pekin Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak aracın, alanında önemli bir fark yaratacağı konuşuluyor.

En sevilen arazi araçlarından biri olan modelin, şimdiden iyi bir satış yapması bekleniyor. Arabanın bataryasının özel bir su geçirmez maddeyle kaplanacak olması ise büyük olay yarattı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Mercedes, yeni nesil Elektrikli G-Serisi ile geliyor

En zorlu arazi şartlarında üstün performans vermek için tam 4 motorla birlikte gelecek olan araç, yaklaşık 100 kWh kapasiteli bir batarya sunacak. Bu bataryanın ise 350 km menzile ulaşabildiği söyleniyor. Yüksek su derinliklerinde zarar görmemesi için su geçirmez karbon fiber bir maddeyle kaplanan batarya, emsallerine göre büyük bir fark yaratacak gibi görünüyor.

Mercedes, elektrikli G-Serisi ile geliyor

Nispeten büyük bir cüsseye sahip olacak aracın 3500 kg'nin altında bir ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. Ancak Mercedes yönetiminin daha küçük boyutlu ve daha hafif bir elektrikli G-Serisi modeli için de kolları sıvadığı ortaya çıktı. Bu modelin fiyat olarak da daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcılar için hayırlı olmasını umuyoruz.

Mercedes, elektrikli araç yatırımlarını artırıyor! Peki neden?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes yeni elektrikli araç serileri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Mercedes marka bir elektrikli otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mercedes, elektrikli G-Serisi ile geliyor - Son Dakika

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