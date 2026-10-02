Merminin açı ve mesafesini ölçen yerli kit TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi çekiyor - Son Dakika
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Merminin açı ve mesafesini ölçen yerli kit TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi çekiyor

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Merminin açı ve mesafesini ölçen yerli kit TEKNOFEST Güneydoğu\'da ilgi çekiyor
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Türk mühendislerce yerli imkanlarla geliştirilen Atış Yönü ve Mesafesi Tespit Kiti, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor. Emniyetin olay yeri inceleme ekipleri, merminin giriş yönüne lazer tutarak açı ve mesafeyi ölçüyor, olayları daha hızlı aydınlatıyor.

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Atış Yönü ve Mesafesi Tespit Kiti" sayesinde olay yerindeki merminin açısı ve mesafesi gün yüzüne çıkarılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki olay yeri inceleme ekiplerinin olay aydınlatmasındaki detayları ve süreyi kısaltmak için Türk mühendisler tarafından geliştirilen kit, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Olayın yaşandığı alana kurulan kit ile önce merminin bir cisme giriş yönüne bakılarak lazer yansıtılması yapılıyor.

Lazer yardımıyla açı ve mesafe ölçümü yapan ekipler, elde ettikleri sonuçla olayın yaşandığı bölgeyi ve detayları daha hızlı gün yüzüne çıkarıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Kadir Çolak, AA muhabirine, kit ile birçok olayı daha hızlı aydınlattıklarını söyledi.

Teknoloji kullanımının ekiplerin çalışmasını kolaylaştırdığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Herhangi bir noktadan yapılan atış veya yorgun düşen mermi, zeminde oval şekilde bir iz bırakmaktadır, bir açı oluşturmaktadır. Sonuç olarak belirli bir eksen dahilinde gelmektedir. Biz bu açıyı matematiksel yöntemlerle hesaplayarak lazer sistemlerimizle atışın nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Sistem ile öncelikle matematiksel hesaplar yapıyoruz. Mermi çekirdeği giriş-çıkış noktasında bir matematiksel hesap yaparak kısa kenar bölü uzun kenarın ters sinüsünü alarak belirli bir açı belirliyoruz. Sistemimizin üzerine belirlenen açıyı koyarak yükseklik hesaplaması yapıyor, lazer sistemlerimizi entegre ederek o alandaki hangi noktadan atışın gelmiş olduğunu tespit ediyoruz."

"Lazer sistemi büyük kolaylık sağladı"

Çolak, kitin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirterek, "Vatandaşın hizmetinde kullandığımız ekipmanları tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ürünlerin tamamen Türk mühendisler tarafından yapılmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Önceden ip yardımıyla yapıyorduk. Lazer sistemi büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda bu lazer sistemi bizde mermi çekirdeğinin geliş açılarının kırılmalarını da bize göstererek olayların aydınlatılmasında büyük bir fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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