Fikir Otobüsü yarışmasında Synaptech birinci

Mersin'de düzenlenen 'Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması'nın büyük finalinde, Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Synaptech Takımı birinci oldu.

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Mersin Üniversitesi desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın finali, Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezinde yapıldı. Gençlere girişimcilik kültürünü erken yaşlarda kazandırmak ve yenilikçi iş fikirleri geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın final programına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran, TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Taşar, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Burçin Köksal ile çok sayıda davetli, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Finale kalan 6 takım, jüri üyeleri karşısında projelerini 5'er dakikalık sunumlarla anlattı. Değerlendirmeler sonucunda Yenişehir ilçesinden Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Synaptech Takımı birinciliği elde etti. Toroslar ilçesinden Çağdaşkent Anadolu Lisesi Moonlight Takımı ikinci, Akdeniz ilçesinden Salim Yılmaz Anadolu Lisesi Resona Takımı ise üçüncü oldu.

Programda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, geleceğin en önemli sermayesinin para değil merak olduğunu belirterek, gençlerin sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Yapay zeka çağında gençlerin teknolojiyle iç içe büyüdüğünü ifade eden Çakır, bu teknolojinin yalnızca eğlence amacıyla değil öğrenmek, üretmek ve yeni fikirler geliştirmek için kullanılması gerektiğini söyledi.

Normalin dışında düşünmenin ve farklı fikirlere açık olmanın başarı için önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Kendimizi ve ülkemizi geliştirmek için çalışacağız. Ürettiğiniz fikirlerden yeni fikirler doğabilir. Biz MTSO olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışma, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN