Microsoft, Düşük Belleğe Sahip Ekran Kartlarında Ray-Tracing Performansını Artırmak İçin Patent Başvurusunda Bulundu

Teknoloji

Microsoft, özellikle düşük belleğe sahip ekran kartlarında ray-tracing performansını artırmak istiyor. Bu kapsamda teknoloji devi, yeni bir patent başvurusunda bulundu. Ray-tracing için sağlanacak yenilik, teknoloji yükünü belleğe en az şekilde indirmeye odaklanıyor.

Microsoft, orta seviye ekran kartlarına ray-tracing verebilir

Günümüzde ray-tracing teknolojisi, büyük miktarda bellek genişliğine ihtiyaç duyuyor. Bu da ekran kartının bellek kullanımında önemli yer kaplamasına yol açıyor. Uygun fiyatlı orta sınıf ekran kartları da bu yüzden ray-tracing'de başarısız oluyor.

Microsoft'un patenti ise sistem kaynaklarına bağlı olarak, ray-tracing kalitesini gerçek zamanlı olarak değiştiren dinamik bir yaklaşımı benimsiyor. Microsoft'a göre daha önemli olduğu düşünülen nesneler daha yüksek kalitede işlenecek. Böylece daha az önemli öğelerin bellek kullanımı kısıtlanacak.

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Microsoft'un yeniliği, 8 GB veya daha az VRAM'e sahip orta sınıf ekran kartlarında yeni bir sayfa açabilir. Sistemin değişken yapısı, ekran kartının farklı oyun ve uygulama yüklerine göre uyarlanmasına olanak tanıyabilir.

Bu da oyun ve grafik endüstrisinde gerçek zamanlı ray-tracing teknolojisinin daha da popüler hale gelmesini sağlayacak. Ancak Microsoft'un bu özelliği nasıl sunacağı belirsiz. Ekran kartı üreticileriyle anlaşarak donanım üzerinde yeni bir tasarım sunabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ray-tracing teknolojisi ana akım hale gelebilir mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.