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Microsoft, Rus hacker'ların e-posta hesaplarına saldırısına maruz kaldı - Son Dakika
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Microsoft, Rus hacker'ların e-posta hesaplarına saldırısına maruz kaldı

Microsoft, Rus hacker'lar tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda üst düzey yöneticilerinin e-posta hesaplarının hedef alındığını açıkladı. Saldırganlar, bazı bilgileri ele geçirdi. Şirket, siber güvenlik ve hukuk ekipleriyle birlikte saldırının adli sürecini yürütmekte ve sorunu çözmek için çalışmaktadır.

Microsoft, Rus hacker\'ların e-posta hesaplarına saldırısına maruz kaldı
20.01.2024 - 18:31,
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Teknoloji devi Microsoft, e-posta hesaplarına siber saldırı yapıldığını açıkladı. Rus hacker'lar tarafından gerçekleştirilen saldırı Microsoft'u hedef aldı. Şirketin üst düzey yöneticilerinin e-posta hesaplarına erişen saldırganlar, açıklamalara göre bazı bilgileri ele geçirdi.

Microsoft siber saldırı ile baş edebilecek mi?

Microsoft Cuma günü bir siber saldırı haberi paylaştı. Rusya bağlantılı bir bilgisayar korsanlığı grubu tarafınan gerçekleştirilen saldırıda Microsoft'un üst düzey yöneticileri hedef alındı. Aynı zamanda siber güvenlik ve hukuk çalışanlarının da e-postalarına saldırı yapan grup, açıklamalara göre az sayıda e-posta hesabına erişti.

Microsoft, Rus hacker'ların e-posta hesaplarına saldırısına maruz kaldı

Microsoft'un açıklamalarına göre "Nobelium" isimli bir grup tarafından gerçekleştirilen siber saldırı, yine Microsoft'un deyimine göre Kasım ayından beri sistemlere sızmak için birçok saldırı gerçekleştirdi. Son saldırıda e-posta hesaplarını ve ekteki belgeleri ele geçiren saldırganların Microsoft çalışanları ile de iş birliği içerisinde olabileceği söylendi.

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Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen küçük saldırıların ardından yazılımlarını ve sistemlerini elden geçirdiğini açıklayan Microsoft, görünüşe göre pek başarılı olamamış. Şimdi eski sistem ve ürünlerde yapılacak değişikliklere ayak uydurulması gerektiğini dile getiren şirket, bu olay için daha da hızlı hareket etme ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Şimdilik Microsoft bu sorunu çözmek için uğraşıyor. Microsoft siber güvenlik ekibi yazılım ve şifre tarafındaki sorunları çözerken, hukuk ekibi ve kolluk kuvvetleri saldırının adli sürecini yürütüyor. Bakalım Microsoft bu saldırıdan ne kadar etkilenecek? Sizce şirket bu saldırıların önüne geçebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Microsoft, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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