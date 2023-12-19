Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte hayatımızda çok büyük değişiklikler meydana geldi. Online video görüşmeleri hayatımızı kolaylaştırdı. Microsoft Teams, pandemi sürecinde artış gösteren çevrimiçi çalışmalar için en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda Microsoft Teams nedir ve ne için kullanılır sorularına cevap aradık. İşte detaylar…

Microsoft Teams nedir? İşte kullanım alanları!

Pandemi sürecinde uzaktan çalışma biçimi hayatımıza girdi. Bu zorlu süreci daha etkili bir hale getirmek için çevrimiçi çalışma yapmaya imkan tanıyan uygulamalar önem kazandı. Bu uygulamalar sayesinde ofise gitmeden ev ortamında şirket işleri kolaylıkla yürütülebiliyor. Hiç şüphesiz dünya çapında en çok tercih edilen uygulama Microsoft Teams oldu.

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platformdur. Buna ek olarak özel iletiler, aramalar, toplantılar gibi çalışma alanları da sunuyor. Uygulama ekip içinde çoklu sohbet odaları oluşturmaya imkan sağlıyor. Hatta bunun için yeni arayüzler de ekliyor. Ayrıca Teams'in bu kadar yaygın kullanılmasının için en önemli sebebi ise minimal ve yalın bir tasarıma sahip olması diyebiliriz.

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Bununla birlikte Microsoft Teams'in güçlü bir veritabanı var. Ayrıca güvenlik konusunda oldukça özverili çalışıyor. Şifreleme özelliği sayesinde güçlü bir güvenlik altyapı hizmeti veriyor. Bununla birlikte kişisel güvenlik önlemlerine de dikkat ediyor. Ayrıca Microsoft Teams, sohbet, notlar ya da dosyalardaki tüm verileri şifreleyebiliyor.

Microsoft Teams nasıl indirilir?

Resmi web sitesinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Uygulamanın hem web, hem masaüstü hem de mobil cihazlar için desteği mevcut. Bu uygulamayı kullanmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Öncelikle hesap oluşturun.

Microsoft Teams uygulamasını indirin.

Ekip ve kanalları oluşturun.

Takım oluşturun.

Ekip arkadaşlarınızı ekleyin.

Kullanıcılar, bir Microsoft hesabı veya Teams uygulaması gerekmeden sanal bir görüşmeye katılabilir. Microsoft Teams'deki bir toplantı sahibi, kişileri bağlantı aracılığıyla toplantıya davet edebilir. Ancak bir görüşme başlatmak için ise Microsoft hesabınızın olması gerekiyor.

Hesabınıza giriş yapıp bir görüşme başlattıktan sonra görüşmeye katılmasını istediğiniz kişilere davet bağlantısı gönderebilirsiniz. Microsoft, uygulamayı 250 kişiye kadar bir grupla aynı anda iletişim kurmaya başlayacak şekilde güncelliyor.

Microsoft Teams 3 farklı plan üzerinden sunuluyor. Bu planlardan ilki ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Diğer iki plan da ihtiyaçlara göre farklı özellikler de mevcut. Ancak bu Microsoft 365 İş Temel ve Microsoft 365 İş Standart paketleri ücretli bir seçenek. Aslında ücretsiz plan neredeyse tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.