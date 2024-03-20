Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive Uygulamalarına Yeni Özellikler Eklenecek - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive Uygulamalarına Yeni Özellikler Eklenecek

Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive Uygulamalarına Yeni Özellikler Eklenecek

Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.

20.03.2024 00:32  Güncelleme: 00:34
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Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Bunun için yoğun çalışmalar yürüten şirket, yol haritasını paylaştı. Buna göre Microsoft Teams, Microsoft OneNote ve Microsoft OneDrive uygulamalarına eklenecek yeni özellikler belli oldu.

Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarının yeni özellikleri

Bilmeyenler için Microsoft Teams, daha çok şirketlerin kullandığı ve firma çalışanlarının ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri barındıran bir platform. Microsoft OneNote ise bir not alma uygulamasıyken, OneDrive bir bulut depolama hizmeti. Peki bu uygulamalara yeni eklenecek özellikler neler?

Microsoft Teams

Otomatik çeviri

Bu özellik, farklı dilleri konuşan insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Buna göre mesajlar kısmındaki tüm mesajlar, otomatik olarak kendi dilinize çevrilecek. Ayarlar kısmında otomatik çeviri yapılıp yapılmamasını belirleyebileceğiniz bir seçenek olacağını da belirtelim.

Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive Uygulamalarına Yeni Özellikler Eklenecek

Toplantı notlarını kaydetme

Bilindiği üzere Microsoft Teams uygulamasında bir toplantıda konuşulanlar, toplantı sona erdikten sonra kayboluyor. Ancak bu durum sona erecek. Aktarılan bilgilere göre alınan tüm notlara sonradan erişilebilecek.

Microsoft Teams için beklenen özellik geliyor!

Microsoft OneNote

Microsoft Teams entegrasyonu

Aktarılan bilgilere göre Microsoft Teams üzerinde yapılan toplantının tarihi, açıklaması ve katılımcıları gibi ayrıntılar, Microsoft OneNote uygulaması ile not alınabilecek.

Microsoft OneDrive

Microsoft Copilot

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'u uygulama ve hizmetlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında nihayet OneDrive'a da eklenecek. Böylelikle kullanıcılar, Copilot'a buluttaki dosyaları ile ilgili sorular sorabilecek.

Tüm bu yeni özellikler, yakın zamanda kullanıma sunulacak. Bu noktada kademeli olarak yayınlandığını belirtelim. Bu sebepten ötürü yeniliklerin size ulaşması birkaç ay sürebilir.

Artık arabanızda bile Microsoft Teams aramalarından kaçamayacaksınız!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive Uygulamalarına Yeni Özellikler Eklenecek - Son Dakika

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