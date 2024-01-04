Yapay zeka alanına ağırlık veren Microsoft, yaklaşık otuz yıl aradan sonra ilk kez Windows klavyesinde büyük bir değişikliğe gidiyor. Windows PC klavyelerinde artık yapay zeka sohbet robotu Copilot'u hızlıca açmak için Colipot tuşu olacak. Gelin detaylara bakalım.

Microsoft, Windows klavyesine Copilot tuşu ekliyor

Microsoft, 1994 yılında Windows 95 işletim sisteminde Başlat menüsünü açmak için klavyelere Windows tuşunu eklemişti. Daha sonra klavyenin sağ tarafına içerik menüsünü açmak için bir menü tuşu eklendi. Şirket otuz yıl aradan sonra klavyesinde büyük bir değişikliğe gidiyor ve menü tuşunu kaldırıp Copilot tuşunu getiriyor. Artık bu tuşa basarak Copilot yapay zeka robotu hızlıca başlatılabilecek.

Daha önce ortaya çıkan bazı söylentilerde Microsoft'un yapay zekaya sahip PC'ler üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirket şimdi bu söylentileri doğrular nitelikte klavyelerine Copilot tuşu eklemeye başlıyor. Microsoft'un resmi YouTube kanalında bunu gösteren bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Microsoft Copilot nedir? Copilot nasıl kullanılır?

Microsoft, bu ayın sonlarından itibaren Windows dizüstü bilgisayarlarda Copilot tuşunun klavyeye dahil edilmesi için iş ortaklarını ve OEM'leri bilgilendirdi. Copilot anahtarı yakında çıkacak Surface cihazlarında da yer alacak. Copilot tuşu, klavyede boşluk tuşunun sağ tarafında yer alan Alt tuşunun yanında, menü tuşunun yerine konumlandırılacak. Bu, Copilot aracının kalıcı olduğu ve AI özelliklerinin ileride karşımıza daha çok çıkacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte şuan Windows 11'de kullanıcılar "Windows + C" klavye kısayoluna basarak Copilot'u açabiliyorlar. Microsoft Copilot klavye düzeni hakkında sizlerin düşüncesi neler?