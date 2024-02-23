Microsoft, Windows Copilot'un kullanıcı deneyimini geliştirmek ve iş akışlarını daha verimli hale getirmek için yeni bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların tekrarlayan ve sıkıcı görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan Power Automate adlı yeni bir eklenti içeriyor. İşte güncelleme hakkında detaylar:
Microsoft Windows'taki sıkıcı işleri yeni güncelleme sayesinde artık Copilot yapacak
Power Automate eklentisi: Power Automate, Excel, PDF'ler ve dosya yönetimi gibi çeşitli görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmış bir eklentidir. Bu eklenti sayesinde, kullanıcılar Copilot'u daha etkili bir şekilde kullanabiliyor ve zamanlarını daha verimli bir şekilde yönetebiliyorlar. Örnek görevler şu şekilde:
Ekip üyelerine mutlu bir hafta sonu dileyen e-postaların otomatik olarak oluşturulması.
Excel dosyasında dünyanın en yüksek 5 dağının listelenmesi ve güncellenmesi.
Bir klasördeki tüm PDF dosyalarının adlarının toplu olarak değiştirilmesi.
Word belgelerinin belirli bir klasöre taşınması veya kopyalanması.
PDF dosyalarının belirli bir sayfadan bölünmesi ve yönetilmesi.
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Microsoft Windows'un yeni güncellemesiyle gelen bu eklenti yalnızca Windows 11 Önizleme Derlemesi 26058'e erişimi olan bazı kullanıcılara sunuluyor. Ancak, Microsoft'un bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunması an meselesi.
Power Automate nasıl kullanılıyor?
En son Power Automate sürümünü indirin veya güncelleyin (Microsoft Mağazası veya resmi web sitesi üzerinden yapılabilirsiniz).
Microsoft hesabınızla Copilot'a giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
Copilot uygulamasında "Eklentiler" bölümüne gidin.
Power Automate eklentisini etkinleştirin ve kullanmaya başlayın.
Kullanıcılar, eklentiyle ilgili deneyimlerini ve geri bildirimlerini doğrudan Microsoft'a powerautomate-ai@microsoft.com adresine e-postayla iletebilecekler. Bu geri bildirimler, eklentinin gelecekteki güncellemelerin dikkate alınması açısından önemli.
Microsoft'un Copilot'u güçlendirmek için yaptığı bu güncelleme, kullanıcıların iş akışlarını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Power Automate eklentisi, Copilot'u daha kullanıcı dostu ve işlevsel hale getirerek, kullanıcıların günlük görevleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak.
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