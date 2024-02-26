Microsoft, Xbox konsoluna yeni bir versiyon eklemeye hazırlanıyor. Xbox Series X için tamamen dijital yeni bir sürüm geliyor. Blu-ray disk bölmesine yer vermeyecek bu konsolun, standart modele kıyasla daha ucuz olması bekleniyor.
Xbox Series X dijital versiyonu bu yaz mı geliyor?
Microsoft, Xbox Series X konsolunun tamamen dijital yeni versiyonunu bu yılın Haziran ya da Temmuz ayında piyasaya sürebilir. Söylentilere göre bu konsolun en dikkat çekici yanı, standart siyah renk yerine beyaz bir dış tasarıma yer verecek olması.
Geliştirilmesi sırasında "Project Brooklin" olarak adlandırılan tamamen dijital Series X'in, birtakım tasarımsal değişiklik alacağı söyleniyor. Daha önceki sızıntılar silindirik bir yapıda olacağını göstermişti. Yenilenen model, güç kullanımında yüzde 15'lik bir azalma hedefliyor ve düşük güç bekleme modu sunuyor.
3231321
Ayrıca Microsoft'un 2 TB depolama seçeneği ve ön tarafta bir adet USB Type-C bağlantı noktasına da yer vereceği söyleniyor. Depolama tarafında artış yaşanması aslında beklenebilir. Tamamen dijital olacağı için kullanıcıların oyunları arşivlemesi olası görünüyor.
Ancak oyuncular için en ilginç olanı fiyat tarafında yaşanacak. İddialara göre tamamen dijital Series X, 499 dolarlık standart konsola kıyasla daha düşük fiyatla sunulacak. Microsoft'un Blu-ray disk sürücüsü olmadan 50 ila 100 dolar arasında daha ucuza satabileceği düşünülüyor.
Konsolla ilgili önemli detaylar gelmiş olsa da, Microsoft'un herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Öte yandan Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un fiziksel içeriği bırakma niyetinde olmadığını söylemişti.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Xbox Series X için tamamen dijital bir versiyon çıkarıyor - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?