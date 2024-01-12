Milli İstihbarat Akademisi Faaliyetlerine Başlıyor

Milli İstihbarat Akademisi, 9 Şubat 2023 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesinde kuruldu. 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, bu akademide hangi programların yer aldığını ve kimlerin başvurabileceğini açıkladı. İşte detaylar…

Milli İstihbarat Akademisi öğrencilerini bekliyor!

Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve AR-GE çalışmalarını yürütecek. Başvuru şartlarına sahip 4 yıllık üniversite mezunları alınacak. Bu akademinin çalışmaları sayesinde istihbarat, bir bilim dalı olarak literatüre girecek.

Milli İstihbarat Akademisi başvuru takvimini nisan ayında açıklayacak. Peki Milli İstihbarat Akademisi'ne kimler katılabilecek? Akademinin yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak için üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. Yani akademi bünyesinde lisans eğitimi verilmeyecek. Bununla birlikte akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden "yerli uçak gemisi" kararı!

Akademideki öğrenciler bilimsel araştırmalar yürütecek. Ayrıca AR-GE projeleri geliştirecek. Peki bu akademide hangi alanlarda çalışmalar yürütülecek? Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlardaki çalışmalarda yer alacak.

Milli İstihbarat Akademisi, İstihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenleri, öğrencileri, uzmanları aynı paydada bir araya getirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte disiplinler arası araştırma platformu olmayı planlıyor. Ayrıca akademi, bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmak istiyor. İlk kez kurulan Milli İstihbarat Akademisinin Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu.

Peki adayların başvurması için ne yapması gerekiyor? Adaylar, akademiye başvurmak için ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazacak. Bununla birlikte başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.