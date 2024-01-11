Minecraft Legends için yeni içerik yayınlanmayacak

Sonsuz yaratıcılığı ve eşsiz dünyasıyla Minecraft, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Pek çok ülkeden on milyonlarca oyuncuya sahip. Tabii bu durumda geliştirici firma, daha fazla para kazanabilmek için Minecraft evrenini genişletiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sene Minecraft Legends piyasaya sürüldü. Oyun dünyasında dikkat çeken bu spin-off yapımın ömrü pek de uzun olmadı gibi görünüyor. Öyle ki yakın zamanda yapılan duyuru ile hayranlarını üzdü.

Minecraft Legends için artık yeni içerik yayınlanmayacak

Mojang Studios tarafından geliştirilip, geçtiğimiz yılın ilk aylarında Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Minecraft Legends, Minecraft'ın tanıdık Overworld dünyasında geçiyor. Oyuncular, bir savaşçıyı kontrol ediyor ve Nether'dan gelen istilacı domuz yavrularına karşı mücadele ediyor.

Geçtiğimiz saatlerde Mojang Studios tarafından yapılan duyuruya göre Minecraft Legends için artık yeni içerik yayınlanmayacak. Oyun çevrimiçi olarak oynanabilecekken, teknik destek de sağlanmaya devam edilecek. Yani sadece yeni içerikler sunulmayacak ve her şey aynı kalacak.

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Aslına bakacak olursak geliştirici şirketin bu kararı pek de şaşırtıcı olmadı. Zira dijital oyun mağazalarında yapılan incelemelerin sadece yüzde 50 ila 60 civarı olumlu. Bu da yapımı, önemli bir kesimin beğenmediği anlamına geliyor.

Minecraft Legends sistem gereksinimleri