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Minecraft Legends için yeni içerik yayınlanmayacak - Son Dakika
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Minecraft Legends için yeni içerik yayınlanmayacak

Minecraft Legends, Mojang Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir spin-off yapımıdır. Ancak, yapılan duyuruya göre artık yeni içerikler sunulmayacak. Oyun çevrimiçi olarak oynanabilecek ve teknik destek sağlanmaya devam edilecek.

Minecraft Legends için yeni içerik yayınlanmayacak
11.01.2024 - 10:29,
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Sonsuz yaratıcılığı ve eşsiz dünyasıyla Minecraft, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Pek çok ülkeden on milyonlarca oyuncuya sahip. Tabii bu durumda geliştirici firma, daha fazla para kazanabilmek için Minecraft evrenini genişletiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sene Minecraft Legends piyasaya sürüldü. Oyun dünyasında dikkat çeken bu spin-off yapımın ömrü pek de uzun olmadı gibi görünüyor. Öyle ki yakın zamanda yapılan duyuru ile hayranlarını üzdü.

Minecraft Legends için artık yeni içerik yayınlanmayacak

Mojang Studios tarafından geliştirilip, geçtiğimiz yılın ilk aylarında Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Minecraft Legends, Minecraft'ın tanıdık Overworld dünyasında geçiyor. Oyuncular, bir savaşçıyı kontrol ediyor ve Nether'dan gelen istilacı domuz yavrularına karşı mücadele ediyor.

Minecraft Legends için yeni içerik yayınlanmayacak

Geçtiğimiz saatlerde Mojang Studios tarafından yapılan duyuruya göre Minecraft Legends için artık yeni içerik yayınlanmayacak. Oyun çevrimiçi olarak oynanabilecekken, teknik destek de sağlanmaya devam edilecek. Yani sadece yeni içerikler sunulmayacak ve her şey aynı kalacak.

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Aslına bakacak olursak geliştirici şirketin bu kararı pek de şaşırtıcı olmadı. Zira dijital oyun mağazalarında yapılan incelemelerin sadece yüzde 50 ila 60 civarı olumlu. Bu da yapımı, önemli bir kesimin beğenmediği anlamına geliyor.

Minecraft Legends sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows 10/ Windows 11Windows 10/ Windows 11İşlemci: Intel Core i5 (2.8GHz) veya eşdeğeriIntel Core i5 (3.4GHz) veya eşdeğeriRAM: 8 GB8 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780/ AMD Radeon 285/ Intel HD 520/ DX12 uyumlu eşdeğer GPUNVIDIA GTX 1060/ AMD Radeon 580Depolama: 24 GB kullanılabilir alan24 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 12Sürüm 12

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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