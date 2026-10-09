Miryo-Mekanik takımı TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde Şanlıurfa'da boy gösterdi - Son Dakika
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Miryo-Mekanik takımı TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde Şanlıurfa'da boy gösterdi

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Miryo-Mekanik takımı TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde Şanlıurfa\'da boy gösterdi
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Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer MYO öğrencilerinden oluşan Miryo-Mekanik takımı, TEKNOFEST 2026 Robolig yarışmasında finale yükseldi. Akıllı Şehir Teslimat Sistemi projesi Şanlıurfa'daki finalde sergilenirken takım Çivril ve Denizli'nin gururu oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan "Miryo-Mekanik" takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Robolig yarışmasında finale yükselerek Çivril ve Denizli'nin gururu oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 Robolig yarışmasında mücadele eden "Miryo-Mekanik" takımı, geliştirdiği projeyle jüri değerlendirmelerini başarıyla geçti. Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun atölye çalışmaları ve teknik hazırlıklar sonucunda geliştirdiği "Akıllı Şehir Teslimat Sistemi" projesi, yarışmanın Şanlıurfa'da düzenlenen final aşamasında sergilendi.

Kentsel lojistiğe otonom çözüm

Kentsel lojistiğe yönelik yenilikçi çözüm sunan proje, final alanında teknoloji meraklılarının yanı sıra jüri üyelerinin de ilgisini çekti. Takım tarafından geliştirilen otonom kargo robotuyla şehir içindeki teslimat ve taşımacılık süreçlerinin daha kolay ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Takımın adı Miryokefalon Zaferi'nden geliyor

"Miryo-Mekanik" ismini Çivril topraklarında kazanılan Miryokefalon Zaferi'nden alan öğrenciler, tarihi mirası modern mekanik ve yazılım teknolojileriyle buluşturdu. Projeleriyle finale kalmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, elde ettikleri başarıyla ilçelerini ve üniversitelerini temsil etti. Öğr. Gör. Ali Coşkun'un akademik danışmanlığını yaptığı takımda Burhan Erbay takım kaptanı ve 1. pilot, Süleyman Aşkın mekanik tasarım, Helin Aydın elektronik tasarım, Edanur Tay yazılım geliştirme, Muhammed Mustafa Şahin ise 2. pilot ve test süreçlerinden sorumlu olarak görev aldı.

Saha testlerini de başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri dereceyle geleceğin teknoloji ekipleri arasında yer alma yolunda önemli bir deneyim kazandı.

Kaynak: İHA
Pamukkale ÜniversitesiTeknolojiŞanlıurfaTeknofestDenizliÇivrilEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Miryo-Mekanik takımı TEKNOFEST 2026 Robolig finalinde Şanlıurfa'da boy gösterdi - Son Dakika
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