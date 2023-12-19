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Modeminizde DSL Işığı Yanmıyor İse Ne Yapmalısınız? - Son Dakika
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Modeminizde DSL Işığı Yanmıyor İse Ne Yapmalısınız?

Modeminizde DSL ışığı yanmıyorsa internete bağlı değilsiniz demektir. Bu durumu çözmek için modemi kapatıp bir süre bekleyebilir, DSL kablosu ve modem arasındaki temassızlığı kontrol edebilir, DSL kablosunu çıkarıp temizleyebilir veya internet sağlayıcınızla iletişime geçebilirsiniz.

Modeminizde DSL Işığı Yanmıyor İse Ne Yapmalısınız?
19.12.2023 - 13:14,
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Modem evden internete bağlanmamızı sağlıyor. Bir nevi dünyaya açılmamızı. Üzerinde pek çok farklı ışık var. Ancak en önemli olanı hiç şüphesiz DSL ışığıdır. Eğer DSL ışığınız yanmıyorsa internete bağlı değilsiniz demektir. Biz de bu yazıda DSL ışığı yanmıyor sorununa bulunacak çözüm yollarını derledik.

Modeminizde DSL ışığı yanmıyor ise ne yapmalısınız?

Yeni nesil modemlerde yanması gereken 5 çeşit ışık mevcuttur. Bu ışıklar sırasıyla Güç, İnternet, DSL, Ethernet, WLAN 2.4G ve WLAN 5G' dir. Bu ışıkların bazıları sürekli yanıp söner. Ancak bazılarının sürekli yanması gerekiyor. Modemdeki ışıkların ne anlama geldiğine göz atalım.

Modeminizde DSL Işığı Yanmıyor İse Ne Yapmalısınız?

Güç ışığı yeşil yanıyorsa modem bir elektrik kaynağına bağlıdır. Eğer güç ışığı sürekli kırmızı yanıyorsa sistem hatası mevcuttur. Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa modemde yazılım güncellemesi vardır.

İnternet ışığı yeşil yanıyorsa modem ISS'den IP almıştır. Eğer internet ışığı sürekli kırmızı yanıyorsa modem IP sağlamaya çalışıyordur. Ancak WAN bağlantısı başarısızdır.

DSL ışığı yeşil yanıyorsa VDSL düzgün olarak çalışıyordur. DSL ışığı yanmıyorsa DSL bağlantısı yanlış yapılmıştır ya da hiç yapılmamıştır. İnternet bağlantısı kurulamamıştır.

Ethernet ışığı yeşil yanıyorsa Modem LAN ile bağlantı kurmayı başarmıştır. Ethernet ışığı yanmıyorsa Ethernet kablosu takılmamıştır. Veyahut devre dışı bir bağlantı vardır.

WLAN 2.4G ışığı yeşil yanıyorsa kablosuz bağlantı etkindir. Eğer WLAN 2.4G ışığı yanmıyorsa kablosuz bağlantı etkinleştirilememiştir.

WLAN 5G ışığı yeşil yanıyorsa kablosuz bağlantı etkindir. Eğer WLAN 5G ışığı yanmıyorsa kablosuz bağlantı etkinleştirilememiştir.

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DSL nedir?

Birçok çeşidi bulunan DSL için bir iletişim teknolojisi terimini kullanabiliriz. DSL teknolojisinin günümüzde, farklı standartları mevcut. Peki DSL internet ne demek? DSL aslında internet kullanımını sağlayan temel hattır.

DSL, kişilerin bilgisayarlarına bakır kablolar aracılığı ile ulaştırılıyor. Günümüzde DSL hizmetini kişilere ulaştırmak için telefon veya uydu bağlantıları kullanılıyor. Önceki yıllarda analog bağlantı kullanıyorlardı. Artık analog bağlantı yerini dijital bağlantıya bıraktı.

DSL ışığı neden yanmaz?

Modem uzun süre çalışmış ve ısınmış olabilir. DSL kablosu ve modem arasında bir temassızlık da DSL ışığı sorununa yol açar. Ayrıca yaşadığınız bölge ile internet sağlayıcınız arasında bağlantı sorunu meydana gelmiş olabilir.

DSL ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözülür?

DSL sorunu için en basit çözümlerden biri, modemi kapatıp bir süre beklemektir. Eğer modem çok ısınırsa için hata verir. Modemi birkaç dakika soğutup ardından tekrardan açabilirsiniz. Halen internet bağlantınız yoksa aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Modeminiz ve DSL kablonuz arasındaki temassızlığı kontrol edin.

DSL kablosunu çıkarıp, takılan kısımdaki toz durumunu kontrol edin. Temizleyip tekrardan taktıktan sonra internet erişimini tekrar kontrol edin.

Sorun devam ediyorsa bölgenizdeki ana hatta sorun olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Bunun için internet sağlayıcınızı arayabilirsiniz.

Teknik desteğe başvurabilirsiniz. Teknik destek sizi bu konuda yönlendirecektir. Hatta gerekli durumlarda uzaktan erişim sağlayacaktır.

Kaynak: Shiftdelete
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