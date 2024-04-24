Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon - Son Dakika
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Teknoloji

Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon

Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon

Moondrop MIAD 01, ses tutkunları için özel olarak tasarlanan bir akıllı telefondur. Ürün, yeni nesil bir ses yongasına sahip olacak ve mobil sektörde büyük bir etki yaratması beklenmektedir. 4.4mm'lik bir jak çıkışıyla dünyada bir ilki başaran cihaz, niş bir kitleye hitap etmektedir. Ayrıca, telefonda ekstra 3.5mm'lik bir jak çıkışı da bulunmaktadır ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre bu jakları değişmeli olarak kullanabilmektedir. Moondrop MIAD 01, özel işlemci sayesinde birçok Hi-Fi ses türüyle tam entegre olacak ve 5G bağlantı desteği sunarak uzun bir kullanım ömrü vaat etmektedir. Fiyatı henüz belirli olmasa da, ürünün donanım açısından emsalleriyle yarışacak bir seviyede olması beklenmektedir. Müzik odaklı bu cihazın başarılı bir satış performansı sergilemesi ve yeni müzik deneyimine dayalı cihazların ortaya çıkması umulmaktadır.

24.04.2024 17:16
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Ses tutkunları için özel olarak dizayn edilen akıllı telefon Moondrop MIAD 01 resmi olarak tanıtıldı. Yeni nesil bir ses yongasına sahip olacağı belirtilen ürünün, önümüzdeki dönemde mobil sektörde taşları yerinden oynatması bekleniyor. Bugüne dek hiçbir telefonda olmayan 4.4mm'lik bir jak çıkışı bulundurmasıyla da dünyada bir ilki başaran cihaz, oldukça niş bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Moondrop MIAD 01 müzikseverler için geliyor

Ayrıca telefonda ekstra 3.5mm'lik bir jak çıkışının da olduğunu belirtelim. Böylece 2 farklı kulaklık girişi ile tam uyumlu hale gelen cihaz, oldukça dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre bu jakları değişmeli olarak kullanabilmekte. Ürünün sahip olduğu özel işlemci sayesinde birçok Hi-Fi ses türüyle de tam entegre olacağı belirtiliyor. Ek olarak Moondrop MIAD 01, 5G bağlantı desteği de sunarak daha uzun bir kullanım ömrü vaat edecek.

Özellikle müzik tutkunlarının merakla beklediği cihazın, fiyatı hakkında şu an için kesin bir bilgi verilmiş değil. Ancak ürünün donanım anlamında emsalleriyle yarışacak bir seviyede olması umuluyor. Telefon istenen ilgiyi gördüğü takdirde ise, önümüzdeki dönemde müzik deneyimini temel alan birçok yeni cihazla karşılaşabiliriz. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

En az radyasyon yayan akıllı telefonlar belli oldu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce müzik odaklı Moondrop MIAD 01 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Moondrop marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moondrop MIAD 01: Müzikseverler İçin Özel Tasarlanan Akıllı Telefon - Son Dakika
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