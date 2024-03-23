Oyuncu odaklı bilgisayar ve ekipmanları ile tanıdığımız MSI'ın 14. nesil Intel işlemcili ve RTX 4090'lı yeni oyuncu notebook'u MSI Raider GE78HX 14V inceleme videosu ile karşınızdayız. İşte oyunları dize getiren bilgisayarın özellikleri.
MSI Raider GE78HX 14V inceleme!
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Raider GE78HX 14V, oyunculara yüksek performans ve görsel deneyim sunan bir dizüstü bilgisayar. Bu cihaz, son teknoloji donanım ve büyüleyici aydınlatma özellikleriyle donatılmış. Oyun tutkunları için özellikle tasarlanan bu cihaz, en üst düzey özelliklerle öne çıkıyor.
Öncelikle, cihazın gücünü sağlayan Intel Core i9-14900HX işlemciye bakalım. Yüksek çekirdek sayısı ve yüksek hızıyla, oyun performansınızı bir üst seviyeye taşıyacak bir işlemciyle karşı karşıyayız. İşlemci, oyunlarda istenilen yanıt süresini sağlayacak şekilde tasarlanmış.
Grafik tarafında, cihaz NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU ile birlikte geliyor. Bu GPU, yapay zeka destekli grafiklerde önemli bir sıçrama sağlar ve ray tracing teknolojisiyle gerçekçi sanal dünyaları deneyimlemenize imkan tanıyor. Ayrıca, DLSS 3 ve Ray Tracing ile gerçeğinden farksız grafikler elde etmek mümkün.
Mystic Light ve Matrix Lightbar tasarımı, RGB ışıklandırmada oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu ışıklandırma özellikleri, oyuncuların kendilerine özgü bir oyun atmosferi yaratmalarını sağlıyor. Ayrıca, 16: 10 altın oranlı ekran ve QHD+ çözünürlük, oyun deneyimini daha da geliştiriyor.
Soğutma sistemi, daha geniş fanlar ve soğutma borularıyla en yoğun oyun seanslarında bile optimal performans sağlıyor. Bu sayede, cihazın performansından ödün vermeden uzun süreli kullanım mümkün.
MSI Raider GE78HX 14VIG-657TR teknik özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri - Son Dakika Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS'u daha fazla modele dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Xiaomi Pad 5 için HyperOS güncellemesi yakında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte gelirken, performans tarafında da önemli bir artış sağlıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok modeline sunmayı planlıyor. POCO, merakla beklenen C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Sızıntılara göre, C61 iki farklı versiyonla gelecek ve 90-120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. MediaTek Helio G36 işlemci ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümü olarak biliniyor. Samsung Galaxy M55 5G, orta segment teknik özelliklere sahip bir ürün olacak. Tasarımı selefi Galaxy M54 ile benzerlik gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak. Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü olan HyperOS'u tanıttı. HyperOS, önceden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. HyperOS, kontrol merkezini ve bildirim panelini yeniden şekillendirirken birçok uygulamaya iOS tarzı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak sistem uygulamalarını güçlendirmekte ve yapay zeka alt sisteminden yararlanarak verimli bir şekilde dağıtıyor. Bu, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor. Apple'ın en yeni işlemcileri M3 ve M2'yi karşılaştırdık. M3, daha güçlü performans ve ek özellikler sunarken, M2 daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Büyük ekran isteyenler için ise tek seçenek M3 modeli. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre en uygun olanı seçmeleri önemli. Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, uyku eksikliği beynin yapılarını bir gecede yaşlandırabilir. Uykusuzluk, bilişsel fonksiyonları azaltabilir ve kimyasal değişimlere neden olabilir. Yeterli uyku almak, beynin önemli işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olurken, uyku yoksunluğu beynin yaşlanma etkilerini artırabilir. Ancak bu çalışmanın sınırlamaları olduğu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Arkeologlar, Intel'in Almanya'da inşa etmeyi planladığı çip fabrikası alanında 6 bin yıllık mezar odaları buldu. Mezar odalarında birden fazla insan ve ilginç hayvan kalıntılarına rastlandı. Bu keşif, fabrika inşaatının gecikmesine neden olabilir. Akıllı telefon pazarında Huawei'nin yerini almaya aday olan Honor, yeni bir model için hazırlığa başladı. Honor 200 Lite için ilk sızıntılar ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi Honor, 100 serisi sonrası şimdi de 200 serisiyle mi karşımıza çıkıyor? Honor 200 Lite bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Düzenleme Kurumu (TRDA) tarafından onay aldı. Şu an için Honor 200 Lite özellikleri belli olmuş değil. Ancak 200 Lite ismi şimdiden ortaya çıktı. Marka kısa bir süre önce Honor 100 serisini tanıttı. İki serinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağı ise belli değil. Yine Honor 100 serisinde bir lite model de yer almıyor. Bu anlamda 200 Lite modelinin, 100 Lite için de önemli bir sinyal olma ihtimali de var.
İşlemciIntel Core i9-14900HX (Turbo Boost 5.80 GHz)İşletim SistemiWindows 11 Pro High-End Standard VersionEkran17¨ 16: 10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3AnakartIntel HM770Ekran KartıNVIDIA GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB, 150W + 25W (Dynamic Boost ile)Bellek64 GB DDR5 (32 GBx2, 5200MHz)Bellek Yuvası2 SlotMaksimum Bellek64 GBDepolama4 TB NVMe SSDDepolama Kapasitesi1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5)Giriş Çıkışlar1x Type-C (USB 3.2 Gen2/ DP), 1x Type-C (USB/ DP/ Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB 3.2 Gen2/ DP) PD şarj, 1x Type-A USB 3.2 Gen1, 1x Type-A USB 3.2 Gen2, 1x SD Kart Okuyucu, 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz/ 4K @ 120Hz), 1x RJ45KablosuzIntel Killer GB Lan 2.5Gbps, Intel Killer BE Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4Ses2x 2W Hoparlör, 4x 2W WooferÖn KameraIR FHD type (30fps@1080p), HDRKlavyeRGB Gaming Klavye, SteelSeriesPil4-Hücreli, 99.9 WhrGüç Adaptörü330WBoyutlar380 x 298 x 22.85-28.75 mmAğırlık3.1 kg
Son Dakika › Teknoloji › MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri - Son Dakika
Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS'u daha fazla modele dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Xiaomi Pad 5 için HyperOS güncellemesi yakında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte gelirken, performans tarafında da önemli bir artış sağlıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok modeline sunmayı planlıyor.
POCO, merakla beklenen C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Sızıntılara göre, C61 iki farklı versiyonla gelecek ve 90-120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. MediaTek Helio G36 işlemci ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümü olarak biliniyor.
Samsung Galaxy M55 5G, orta segment teknik özelliklere sahip bir ürün olacak. Tasarımı selefi Galaxy M54 ile benzerlik gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak.
Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü olan HyperOS'u tanıttı. HyperOS, önceden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. HyperOS, kontrol merkezini ve bildirim panelini yeniden şekillendirirken birçok uygulamaya iOS tarzı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak sistem uygulamalarını güçlendirmekte ve yapay zeka alt sisteminden yararlanarak verimli bir şekilde dağıtıyor. Bu, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor.
Apple'ın en yeni işlemcileri M3 ve M2'yi karşılaştırdık. M3, daha güçlü performans ve ek özellikler sunarken, M2 daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Büyük ekran isteyenler için ise tek seçenek M3 modeli. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre en uygun olanı seçmeleri önemli.
Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, uyku eksikliği beynin yapılarını bir gecede yaşlandırabilir. Uykusuzluk, bilişsel fonksiyonları azaltabilir ve kimyasal değişimlere neden olabilir. Yeterli uyku almak, beynin önemli işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olurken, uyku yoksunluğu beynin yaşlanma etkilerini artırabilir. Ancak bu çalışmanın sınırlamaları olduğu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Arkeologlar, Intel'in Almanya'da inşa etmeyi planladığı çip fabrikası alanında 6 bin yıllık mezar odaları buldu. Mezar odalarında birden fazla insan ve ilginç hayvan kalıntılarına rastlandı. Bu keşif, fabrika inşaatının gecikmesine neden olabilir.
Akıllı telefon pazarında Huawei'nin yerini almaya aday olan Honor, yeni bir model için hazırlığa başladı. Honor 200 Lite için ilk sızıntılar ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi Honor, 100 serisi sonrası şimdi de 200 serisiyle mi karşımıza çıkıyor? Honor 200 Lite bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Düzenleme Kurumu (TRDA) tarafından onay aldı. Şu an için Honor 200 Lite özellikleri belli olmuş değil. Ancak 200 Lite ismi şimdiden ortaya çıktı. Marka kısa bir süre önce Honor 100 serisini tanıttı. İki serinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağı ise belli değil. Yine Honor 100 serisinde bir lite model de yer almıyor. Bu anlamda 200 Lite modelinin, 100 Lite için de önemli bir sinyal olma ihtimali de var.
Sizin düşünceleriniz neler ?