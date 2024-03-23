MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri - Son Dakika
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MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri

MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri

MSI'nın 14. nesil Intel işlemcili ve RTX 4090'lı yeni oyuncu notebook'u MSI Raider GE78HX 14V inceleme videosu ile karşınızda. Bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, Intel Core i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU gibi üst düzey özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, Mystic Light ve Matrix Lightbar tasarımı, RGB ışıklandırma özellikleri ve QHD+ çözünürlüklü ekran gibi özellikler oyun deneyimini daha da geliştirmektedir. Soğutma sistemi ise optimal performans sağlamak için geniş fanlar ve soğutma borularıyla donatılmıştır.

23.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:35
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Oyuncu odaklı bilgisayar ve ekipmanları ile tanıdığımız MSI'ın 14. nesil Intel işlemcili ve RTX 4090'lı yeni oyuncu notebook'u MSI Raider GE78HX 14V inceleme videosu ile karşınızdayız. İşte oyunları dize getiren bilgisayarın özellikleri.

MSI Raider GE78HX 14V inceleme!

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Raider GE78HX 14V, oyunculara yüksek performans ve görsel deneyim sunan bir dizüstü bilgisayar. Bu cihaz, son teknoloji donanım ve büyüleyici aydınlatma özellikleriyle donatılmış. Oyun tutkunları için özellikle tasarlanan bu cihaz, en üst düzey özelliklerle öne çıkıyor.

Öncelikle, cihazın gücünü sağlayan Intel Core i9-14900HX işlemciye bakalım. Yüksek çekirdek sayısı ve yüksek hızıyla, oyun performansınızı bir üst seviyeye taşıyacak bir işlemciyle karşı karşıyayız. İşlemci, oyunlarda istenilen yanıt süresini sağlayacak şekilde tasarlanmış.

MSI Raider GE78HX 14V <a class='keyword-sd' href='/inceleme/' title='İnceleme'>İnceleme</a>: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri

Grafik tarafında, cihaz NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU ile birlikte geliyor. Bu GPU, yapay zeka destekli grafiklerde önemli bir sıçrama sağlar ve ray tracing teknolojisiyle gerçekçi sanal dünyaları deneyimlemenize imkan tanıyor. Ayrıca, DLSS 3 ve Ray Tracing ile gerçeğinden farksız grafikler elde etmek mümkün.

Mystic Light ve Matrix Lightbar tasarımı, RGB ışıklandırmada oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu ışıklandırma özellikleri, oyuncuların kendilerine özgü bir oyun atmosferi yaratmalarını sağlıyor. Ayrıca, 16: 10 altın oranlı ekran ve QHD+ çözünürlük, oyun deneyimini daha da geliştiriyor.

MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri

Soğutma sistemi, daha geniş fanlar ve soğutma borularıyla en yoğun oyun seanslarında bile optimal performans sağlıyor. Bu sayede, cihazın performansından ödün vermeden uzun süreli kullanım mümkün.

MSI Raider GE78HX 14VIG-657TR teknik özellikleri

İşlemciIntel Core i9-14900HX (Turbo Boost 5.80 GHz)İşletim SistemiWindows 11 Pro High-End Standard VersionEkran17¨ 16: 10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3AnakartIntel HM770Ekran KartıNVIDIA GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB, 150W + 25W (Dynamic Boost ile)Bellek64 GB DDR5 (32 GBx2, 5200MHz)Bellek Yuvası2 SlotMaksimum Bellek64 GBDepolama4 TB NVMe SSDDepolama Kapasitesi1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5)Giriş Çıkışlar1x Type-C (USB 3.2 Gen2/ DP), 1x Type-C (USB/ DP/ Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB 3.2 Gen2/ DP) PD şarj, 1x Type-A USB 3.2 Gen1, 1x Type-A USB 3.2 Gen2, 1x SD Kart Okuyucu, 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz/ 4K @ 120Hz), 1x RJ45KablosuzIntel Killer GB Lan 2.5Gbps, Intel Killer BE Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4Ses2x 2W Hoparlör, 4x 2W WooferÖn KameraIR FHD type (30fps@1080p), HDRKlavyeRGB Gaming Klavye, SteelSeriesPil4-Hücreli, 99.9 WhrGüç Adaptörü330WBoyutlar380 x 298 x 22.85-28.75 mmAğırlık3.1 kg

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji MSI Raider GE78HX 14V İnceleme: Yeni Oyuncu Notebooku Özellikleri - Son Dakika

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