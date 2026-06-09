Muğla Teknopark'ta İleri Teknoloji Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Teknopark'ta İleri Teknoloji Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Teknopark\'ta İleri Teknoloji Çalışmaları Devam Ediyor
09.06.2026 14:46
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Muğla Teknopark, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak için projeler ve eğitim programları sunuyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve sanayi iş birliğinde ileri teknolojiye ulaşmak, üründe ve üretimde yeni teknolojiyi yakalamak, katma değeri yüksek ürünleri elde etmek ve bölgeye sermaye akışı ile istihdam sağlamak amacıyla kurulan Muğla Teknopark'ta çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Teknopark Yönetim Kurulu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar başkanlığında bir araya gelerek, mevcut girişimler ve projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu; Teknoparkın gelişimine yönelik planlanan çalışmalar ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Faaliyetine 2020 yılında başlayan Muğla'nın Ar-Ge ve inovasyon üssü olan Muğla Teknopark, sağladığı kurumlar vergisi muafiyeti, personel gelir vergisi stopajı istisnası, SGK prim desteği ve KDV istisnası gibi yasal avantajlar sayesinde girişimciler nezdinde bölgenin çekim merkezine dönüştü.

Yüzde100 doluluk oranı

Girişimcilerin toplam 101 milyon TL tutarında muafiyetten yararlandığı 2025 yılı itibarıyla bünyesinde 45 firmaya ulaşan şirket, yüzde 100 doluluk oranına erişerek; yalnızca 2025 yılı içinde 46 yeni aday firma bölgede faaliyet göstermek üzere başvuruda bulundu. Bölgemize yapılan Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi başvuruları, ilgili mevzuat uyarınca teşekkül ettirilen Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından titizlikle inceleniyor.

Öğrencilere istihdam imkanı sağlayacak nitelikli girişimciler tercih ediliyor

Yönetim Kurulunun ticarileşme odaklı vizyonu doğrultusunda; ekonomik katma değer oluşturma potansiyeli bulunmayan projelere onay verilmeyerek; doğrudan ihracat ve satış kapasitesine sahip, üniversite-sanayi iş birliğini somutlaştıracak ve öğrencilere staj ile istihdam imkanı sağlayacak nitelikli girişimciler tercih ediliyor. Uygulanan bu liyakat esaslı ve seçici kabul politikasının neticesinde; toplam ihracat hacmi 2023 yılı sonundan 2025 yılı sonuna kadar 6 kat arttırılarak, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 4 katlık yeni bir sıçrama gerçekleştirildi.

Projelerin 16'sı doğrudan üniversite iş birliğiyle

Bir diğer kritik gösterge olan toplam satış tutarı ise 2023 yılı sonundan 2025 yılı sonuna kadar 5 kat artarak 288 milyon TL seviyesine ulaştı. Bugün bölgemizde; başta yazılım olmak üzere savunma sanayii, havacılık, elektronik, enerji, kimya, tarım ve sağlık gibi 17 farklı sektörde yüksek teknolojili araştırma ve üretim faaliyetleri yürütülüyor. 2025 yılı sonu itibarıyla bölgemizde devam eden 76 adet projenin 16'sı doğrudan üniversite iş birliğiyle, 9'u ise yurt dışı menşeli firmalarla ortaklaşa hayata geçirildi. Girişimcilerin ulusal ve uluslararası fonlara erişim kapasitesi de istikrarlı biçimde artarak, 2025 yılında 10 adet TÜBİTAK ve 3 adet Avrupa Birliği destekli proje bölgemizde başarıyla yürütüldü.

239 kişiye istihdam

Muğla Teknopark, nitelikli istihdam oluşturma misyonu doğrultusunda 2025 yılı sonu itibarıyla ekserkiyeti bilgisayar, bilişim, yazılım ve elektrik-elektronik uzmanı Ar-Ge personelinin oluşturduğu toplam 239 kişiye istihdam sağladı. Ayrıca, Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek motivasyonla çalışabilmesi amacıyla sosyal donatı alanlarında iyileştirmeler yapılarak; 2025 yılı içinde yeni toplantı salonları, sosyal alanlar ve modern ortak çalışma alanları faaliyete geçirildi.

Aday girişimciler için teknogirişim eğitim programları

Bölgemizde faaliyet göstermek isteyen aday girişimciler için kuluçka merkezi bünyesinde kapsamlı ve ücretsiz teknogirişim eğitim programları düzenleniyor. Öte yandan, Şirket Yönetim Kurulunun 2026 yılında aldığı stratejik kararla; gençleri Ar-Ge ve inovasyona teşvik eden, yerli ve milli teknoloji ekosistemine kritik katkılar sunan TEKNOFEST yarışmalarına katılacak takımların projelerine malzeme desteği sağlamak üzere özel bir bütçe tahsis edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Muğla Teknopark'ta İleri Teknoloji Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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