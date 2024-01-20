 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek

NASA'nın başarılı operasyonu sonucu Bennu Asteroiti'nden gelen parçalar gezegenimize ulaştı. Araştırmacılar, bu asteroit parçaları sayesinde gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları yakalayabilecek. Ancak kutunun kapağını açmak zorlu bir süreçti. Uzun araştırmaların sonucunda bilim adamları kutuyu açmayı başardı ve içindeki değerli örnekleri incelemeye başladılar.

NASA, Bennu Asteroiti\'nden gelen parçaları inceleyebilecek
20.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:32
Abone Ol

Yakın bir zaman önce NASA'nın başarılı bir operasyonu sonucu Bennu Asteroidi'nden gelen parçalar gezegenimize ulaştı. Bu asteroit parçaları sayesinde araştırmacılar, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları yakalayacaktı. Ancak gelen asteroit kutusunu açmak hiç de kolay değildi. Nihayet bilim adamları uzun araştırmaların sonucunda Bennu Asteroiti'nden gelen bu değerli kutuyu açmayı başardı. İşte detaylar…

NASA artık Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek!

Bu örnekleri yakalamak için OSIRIS-REx uzay aracı 2020 yılının ekim ayında Bennu Asteroiti'ne ulaştı. TAGSAM (Dokun ve Git Örnek Toplama Mekanizması) sayesinde asteroit üzerinden örnekler topladı. Peki bunu nasıl yaptı? Araç daha sonra sadece beş saniye boyunca Bennu'ya doğru ilerledi. Asteroitin üzerine nitrojen gazı üfledi. Bu da kayaları ve tozu kutunun içine itti.

NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek

Ardından uzay aracı gezegenimize doğru yola çıktı. Yeterince yaklaştığı zaman asteroit parçalarının olduğu kutuyu Dünya'ya bıraktı. NASA başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti'nden gelen bu paketi aldı. Ancak kutunun kapağını açmak hiç de kolay değildi. Bilim insanları ilk olarak kutu açılana kadar üstünde yer alan parçaları incelemeye başladılar.

Kaslı birileri yok mu? NASA, Bennu'dan gelen kutuyu hala açamadı!

NASA, kutunun kapağındaki iki tutturucuyu serbest bırakmak için aylar harcadı. Bu iş hiç de kolay bir değildi. Özverili bir çalışmanın ardından nihayet bilim insanları kutuyu açabildi. Metal kutunun içinde yaklaşık 1 santimetre genişliğe kadar koyu renkli kayaları ve farklı boyutlarda daha küçük parçacıklar yer alıyor.

Bu örnekler paha biçilmezdir. Çünkü Bennu Asteroiti birçok asteroit gibi güneş sisteminin antik çağlarından beri korunmuş bir kapsüldür. Yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Ayrıca bilim insanları Bennu Asteroiti'nden gelen bu el değmemiş parçalar sayesinde gezegenlerin nasıl oluştuğunu çözebilecek. Bununla birlikte bu araştırma Dünya'nın suyunu nasıl elde ettiği konusunda fikir verebilir.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Dünya, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: NASA, Bennu Asteroiti'nden gelen parçaları inceleyebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement