NASA, El Nino olayının etkilerini uydu ile uzaydan tespit ediyor

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NASA, uydu ile uzaydan Dünya'yı izlerken sadece yıldızlara bakmakla kalmıyor, aynı zamanda hava durumu ve iklim değişikliği gibi küresel konuları anlamak için de çalışmalar yapıyor. En son araştırmalarında, NASA El Nino olayının etkilerini uydu ile uzaydan inceleyerek bu olayın dünya genelindeki etkilerini daha iyi anlamak için önemli bulgular elde etti. İşte detaylar…

NASA, El Nino olayı etkilerini uzaydan uydu ile tespit edecek

Öncelikle, El Nino olayının nasıl bir etkisi olduğundan bahsedelim., El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak sular doğuya kayarak küresel sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Bazı bölgeler kuraklık ve orman yangınlarının etkisi altına girerken, bazı bölgeler sel ve fırtınalarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

NASA'nın El Nino'yu gözlemlemesindeki temel yöntem, yüzey hava sıcaklığı ve deniz sıcaklığı verilerini hem karadan hem de okyanus boyu istasyonlardan toplamak. Ancak işin heyecan verici kısmı uzaydan alınan uydu verilerinin farklı bir perspektif sunması.

Bu sayede, okyanus yüzeyindeki tuzluluk seviyelerini ve bunun zaman içindeki değişimini gözlemleyebiliyorlar. NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibi, son 10 yıl boyunca (2011'den 2022'ye) toplanan verileri kullanarak, küresel okyanus yüzeyinin tuzluluk seviyelerini inceledi.

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Bu çalışma, Aquarius gibi uydu görevlerinden alınan verilerle gerçekleştirildi. Aquarius, okyanus yüzeyindeki mikrodalga radyasyonunu ölçerek tuzluluk seviyelerini belirlemek için kullanılan bir uydu. Bu uydunun teknolojisi sayesinde artık daha yüksek çözünürlüklü verilere erişim sağlanabiliyor.

Bu uydu verileri, El Nino'nun okyanus yüzeyindeki tuzluluk üzerinde nasıl bir etki yarattığını gösterdi. Araştırmada ayrıca okyanus yüzeyindeki tuzluluk seviyelerinin yıl boyunca farklılık gösterdiği ve kıyısal bölgelerde bu etkilerin daha belirgin olduğu bulundu.

Örneğin, kıyısal suların tuzluluk seviyeleri Mart ayında zirve yaparken, Eylül ayında en düşük seviyeye düşüyor. Bu durum, açık okyanus sularından farklı ve El Nino sistemine güçlü bir şekilde bağlı. Bu yaklaşım, yalnızca El Niño'nun doğrudan etkilerini değil, aynı zamanda su döngüsündeki olası değişiklikleri de öngörmek için kullanılabiliyor.

Bu araştırmayla NASA, bizlere Dünya'yı uzaydan uydu ile izleyerek çevresel değişiklikleri ve küresel olayları anlamak için teknolojiyi nasıl kullandığını gösteriyor. Teknoloji ilerledikçe, bu tür çalışmaların gelecekte daha da ayrıntılı ve kesin hale gelmesi bekliyoruz. Sizce NASA'nın bu çalışmaları iklim değişikliğinin etkilerini önlemede faydalı olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.