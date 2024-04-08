Kuzey Amerika'da görülecek yeni Güneş tutulması, NASA'yı harekete geçirdi. Uzay ajansı, insanları gözlükler olmadan Güneş'e bakmamayı ve aynı zamanda telefon kameralarını doğrudan Güneş'e tutmamalarını söylüyor.
NASA: Güneş tutulmasını telefonla çekmeye çalışmayın
NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls'a göre, telefonu korumadan tutulmanın fotoğrafını çekmeye çalışmak cihaza zarar verebilir. Telefon sensörleri, normal kamera sensörleri gibi güneşin yoğun ışığından zarar görebilir.
NASA bu kapsamda tutulmanın fotoğrafını çekerken özel olarak tasarlanmış güneş filtresi kullanılmasını öneriyor. Öte yandan Güneş tutulması için hazırlanmış gözlükleri telefonun kamerasının önüne koymak da yeterli koruma sağlamıyor.
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Konuyla ilgili paylaşılan bir açıklamada NASA, "Telefon sensörü doğrudan Güneş'e doğrultulursa diğer tüm görüntü sensörleri gibi zarar görebilir. Bu durum özellikle de telefonda herhangi bir büyüteçli lens kullanıyorsanız geçerlidir. Diğer kameralarda olduğu gibi uygun filtreleri kullanmanız gerekir" dedi.
Güneş ışınlarından ortaya çıkan sıcaklık, telefon kameralarının aşırı ısınmasına ve iç yapılarının erimesine neden olabilir. NASA, tam tutulmayı yakalamak isteyen kullanıcıları, güneşi kaydetmeden önce özel filtreyi satın almaları gerektiğini belirtti.
8 Nisan tarihinde yaşanacak Güneş tutulması; Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) doğu bölgeleri ve Kanada'dan görülebilecek. Yani ülkemizde canlı olarak takip etmek mümkün olmayacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA'nın açıklaması yeterli mi? Siz Güneş tutulmasını takip edecek misinz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › NASA: Güneş tutulmasını telefonla çekmeye çalışmayın - Son Dakika
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