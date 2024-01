Netflix'ten oyun oynayanlar için kötü haber! Netflix oyunları için yardım merkezi sayfasını ziyaret ettiğinizde ilk maddede şu ifade yer alıyor: "Reklam yok. Ekstra ücret yok. Uygulama içi satın alma yok." Ancak Netflix gelir elde etmenin yeni yollarını arıyor. Ne yazık ki bu üç söz de yakında yerine getirilmeyecek. İşte detaylar…

Netflix ücretsiz oyun devrini kapatıyor!

Netflix yöneticileri, son iki yıldır hediye ettikleri mobil oyunlardan para kazanmaya kararlı. Şimdilik Netflix Games'teki her oyun tüm aboneler için tamamen ücretsizdir. Hatta Netflix, hizmetin bir parçası olarak yeniden başlatmadan önce bu oyunların bazılarındaki tüm uygulama içi satın almaları ve reklamları geriye dönük olarak kaldırdı. İsteseniz bile daha fazla seviye veya yeni karakter için ödeme yapamıyorsunuz. Ancak yakın zamanda Netflix bu duruma son verecek.

Netflix yöneticileri, oyunlardan kar elde etmeye başlamak için uygulama içi satın alımları yeniden eklemeyi planlıyor. Ayrıca daha büyük sürümler için ücretlendirme yapmak istiyor. Hatta yetkililer, Netflix aboneleri için reklamlı Standart planında oyunlara reklam yerleştirmek gibi fikirleri gündeme getirdi.

Netflix'in uzun süredir devam eden politikasında rotayı tersine çevirdiği ilk sefer olmayacak. Şirket yıllarca reklamlara direndi. Ne yazık ki kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor. Büyüme durduktan sonra reklam destekli bir plan hızla uygulamaya koydu. Aynı durum Netflix'in şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaları için de geçerliydi.

Uygulama içi satın alımlar oyun sektörü için oldukça önemlidir. Honor of Kings , PUBG MOBILE , Pokemon Go ve Genshin Impact gibi IAP ile ücretsiz başlatılan oyunlar, yalnızca bu işlemler aracılığıyla her yıl yüz milyonlarca dolar kazanıyor. Netflix için de oyunlardan para kazanmanın en kısa yolu uygulama içi satın alımları geri getirmek olacaktır.