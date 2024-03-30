New York Metro Sistemine Yapay Zeka Tabanlı Silah Tespit Sistemi Entegre Ediliyor

Teknoloji

New York'un metro sistemine entegre edilecek yeni bir yapay zeka tabanlı silah tespit sistemi, metropolün güvenliğini artırmak için test edilmeye başlanıyor. Bu girişim, Belediye Başkanı tarafından duyuruldu ve yolculara güvenlik hissi vermeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ile silah tespiti New York metro istasyonunda test edilecek

Bu tarayıcılar, istasyonlardaki dönüş kapılarında konumlandırılacak ve bir kişi silah taşıyorsa bunu tespit edecek. Amerikan şirketi Evolv Technology tarafından geliştirilen sistem, düşük frekanslı elektromanyetik alanlar ve sensörler kullanarak çantalar, sırt çantaları veya giysi altındaki nesneleri algılıyor.

Sistemin yapay zekası, algılanan bilgileri değerlendiriyor ve şüpheli bir nesne bulduğunda alarm veriyor. Bu teknoloji, üreticinin iddiasına göre, tüm yaygın silahların imzalarını tanıyabiliyor. Bu arada, Evolv'un tarayıcıları zaten bazı yerlerde kullanımda.

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Örneğin Mets'in beyzbol stadında, Bronx'daki bir hastanede ve şehrin bazı kültürel mekanlarında. Ancak bu sistem, bazı tartışmalara da neden oluyor. ABD Rekabet Kurumu, Evolv'un yapay zeka tanıma sisteminin reklam edildiği gibi çalışıp çalışmadığını inceliyor.

Belediye Başkanı Eric Adams'ın CBS'e yaptığı açıklamaya göre, test üç ay sonra başlayacak. New York Polisi, gözetim teknolojisinin kullanımını 90 gün önceden duyurmak zorunda olduğu için bu süre gerekiyor.

Bu süreç, diğer tedarikçilerin sistemlerini değerlendirmek ve pilot projenin başlamasında sorun yaşanmamasını sağlamak için kullanılacak. Adams, tarayıcıların nerede ve ne kadar sayıda kullanılacağını belirtmedi.

Bu sistemin tanıtılma nedeni, Brooklyn'de yaşanan bir silahlı saldırıydı. Adams, teknolojiye olan ilgisiyle tanınan bir Belediye Başkanı olarak, "Bu durumları yaşamak zorunda kalmamayı tercih ederdim, ancak yaşamı olduğu gibi kabul etmeli ve olması gereken hale getirmek için çalışmalıyız" dedi.

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