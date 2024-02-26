Nintendo Switch, taşınabilirliği ve farklı ekranlara kolayca bağlanılabilmesi sayesinde dünyanın en çok satan oyun konsolları arasında yer alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen konsol, her ne kadar Türkiye'de pek de popüler olmasa da yurt dışında büyük bir ilgi görüyor.
Tabii oyuncuların büyük bir ilgisi olunca firmanın yeni bir model piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın zamanda paylaşılan yeni bir rapor ise Nintendo Switch 2'nin ne zaman çıkacağına dair bilgiler ortaya çıktı.
Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ne zaman?
Geçtiğimiz günlerde sektörde güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgiler, Nintendo Switch 2 çıkış tarihi için önümüzdeki senenin başını işaret etmişti. Kısa süre önce ortaya çıkan bir rapor da bunu destekledi.
Japonyalı Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Nintendo Switch 2'nin tanıtım lansmanı Mart 2025'te gerçekleşecek. Mevcut bilgilere göre şirket, bu tarihe kadar yeterli stok miktarını sağlayacak ve ses getiren bir lansman için hazırlık yapacak.
Nintendo'nun önlenemez yükselişi başladı mı? İşte rakamlar
Beklenen Nintendo Switch 2 özellikleri
Geçmiş raporlara göre Nintendo Switch 2, 8 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. Bununla beraber NVIDIA Tegra 239 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafındaysa Ray Tracing desteği olacakken, 1080p oyun oynama imkanı tanıyacak.
8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelecek oyun konsolunun NVIDIA'nın görüntü ölçekleme teknolojisi olan DLSS 2 için de desteğe sahip olması bekleniyor. Son olarak Nintendo Switch 2 fiyatı içinse 400 dolar şeklinde iddialar var.
Beklenen Nintendo Switch 2 özellikleri şu şekilde sıralandı;
1080p oyun oynamaRAM8 GB – LPDDR5Depolama64 GBDLSSDLSS 2Fiyat400 dolar (Tahmini) Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nintendo Switch 2 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde. Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu. 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı. Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
ÖzellikDeğerEkran8 inç – LCDİşlemciNvidia Tegra 239GrafikRay Tracing desteği
1080p oyun oynamaRAM8 GB – LPDDR5Depolama64 GBDLSSDLSS 2Fiyat400 dolar (Tahmini)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nintendo Switch 2 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Nintendo Switch 2'nin Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?