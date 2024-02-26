Nintendo Switch 2\'nin Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Teknoloji

Nintendo Switch, taşınabilirliği ve farklı ekranlara kolayca bağlanılabilmesi sayesinde dünyanın en çok satan oyun konsolları arasında yer alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen konsol, her ne kadar Türkiye'de pek de popüler olmasa da yurt dışında büyük bir ilgi görüyor.

Tabii oyuncuların büyük bir ilgisi olunca firmanın yeni bir model piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın zamanda paylaşılan yeni bir rapor ise Nintendo Switch 2'nin ne zaman çıkacağına dair bilgiler ortaya çıktı.

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde sektörde güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgiler, Nintendo Switch 2 çıkış tarihi için önümüzdeki senenin başını işaret etmişti. Kısa süre önce ortaya çıkan bir rapor da bunu destekledi.

Japonyalı Nikkei tarafından paylaşılan rapora göre Nintendo Switch 2'nin tanıtım lansmanı Mart 2025'te gerçekleşecek. Mevcut bilgilere göre şirket, bu tarihe kadar yeterli stok miktarını sağlayacak ve ses getiren bir lansman için hazırlık yapacak.

Nintendo'nun önlenemez yükselişi başladı mı? İşte rakamlar

Beklenen Nintendo Switch 2 özellikleri

Geçmiş raporlara göre Nintendo Switch 2, 8 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. Bununla beraber NVIDIA Tegra 239 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafındaysa Ray Tracing desteği olacakken, 1080p oyun oynama imkanı tanıyacak.

8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla gelecek oyun konsolunun NVIDIA'nın görüntü ölçekleme teknolojisi olan DLSS 2 için de desteğe sahip olması bekleniyor. Son olarak Nintendo Switch 2 fiyatı içinse 400 dolar şeklinde iddialar var.

Beklenen Nintendo Switch 2 özellikleri şu şekilde sıralandı;