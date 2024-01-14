 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Yapay zeka destekli oyun kontrolcüsü üreteceklerini açıklayan GameShark, Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ile ilgili duyuru yaptı. Altec Lansing, AI Shark'ın ilk lisans sahibi olacağını duyurdu ve AI Shark'ın kullanıcının oyun deneyimini geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Resmi lansmanın Eylül 2024'te Nintendo Switch 2 ile aynı zamana denk gelmesi planlanıyor.

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
14.01.2024 - 18:34,
Abone Ol

Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri ortaya çıkan Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Yapay zeka destekli oyun kontrolcüsü üretecklerini açıklayan GameShark, Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ile ilgili duyuru yaptı.

Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Ses elektroniği şirketi Altec Lansing, bir basın bülteninde AI Shark'ın ilk lisans sahibi olacağını duyurdu. Eskiden hile kodu aracı GameShark olarak bilinen AI Shark, sıradan oyuncular için tasarlanmış bir AI ipucu aracı olacak.

Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Altec Lansing, GameShark'tan farklı olarak Ai Shark'ın, hile yapmalarına yardımcı olmak yerine, kullanıcının oyun deneyimini zaman içinde geliştirmesine yardımcı olmayı amaçladığını belirtiyor. Şirketin yayınladığı basın bülteninde Nintendo Switch 2 ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

2023'te geliştiricisine en çok para kazandıran oyunlar belli oldu!

AI Shark tarafından yayınlanan bültende, "Eskiden GameShark olarak bilinen AI Shark, devrim niteliğindeki yapay zeka destekli teknolojisiyle oyun dünyasını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Yenilikçi oyun yazılımı, oyun deneyiminde önemli bir ileriye doğru atılım yaparak başlangıç seviyesindeki kullanıcılara gelişmiş oyun deneyimi sunacak. Resmi lansmanın Eylül 2024'te Nintendo Switch 2 ile aynı zamana denk gelmesi planlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Nintendo Switch 2'nin işlemcisi hakkında yeni detaylar ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Nintendo, Eylül, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika


18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

Son Dakika
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 19:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: Nintendo Switch 2 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement