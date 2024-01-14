Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri ortaya çıkan Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Yapay zeka destekli oyun kontrolcüsü üretecklerini açıklayan GameShark, Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ile ilgili duyuru yaptı.

Nintendo Switch 2 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Ses elektroniği şirketi Altec Lansing, bir basın bülteninde AI Shark'ın ilk lisans sahibi olacağını duyurdu. Eskiden hile kodu aracı GameShark olarak bilinen AI Shark, sıradan oyuncular için tasarlanmış bir AI ipucu aracı olacak.

Altec Lansing, GameShark'tan farklı olarak Ai Shark'ın, hile yapmalarına yardımcı olmak yerine, kullanıcının oyun deneyimini zaman içinde geliştirmesine yardımcı olmayı amaçladığını belirtiyor. Şirketin yayınladığı basın bülteninde Nintendo Switch 2 ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

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AI Shark tarafından yayınlanan bültende, "Eskiden GameShark olarak bilinen AI Shark, devrim niteliğindeki yapay zeka destekli teknolojisiyle oyun dünyasını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Yenilikçi oyun yazılımı, oyun deneyiminde önemli bir ileriye doğru atılım yaparak başlangıç seviyesindeki kullanıcılara gelişmiş oyun deneyimi sunacak. Resmi lansmanın Eylül 2024'te Nintendo Switch 2 ile aynı zamana denk gelmesi planlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Nintendo Switch 2'nin işlemcisi hakkında yeni detaylar ise geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 2x Cortex-A4, 2x Cortex-A720 ve 4x Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapan MediaTek bir işlemciden güç alacak.