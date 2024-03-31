Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri

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Xiaomi, en fazla modele sahip akıllı telefon markalarından birisi. Şirket, her sene birçok model piyasaya sürüyor. Bu, diğer üreticiler ile rekabet etme açısından olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında bir kafa karışıklığı yaratıyor. Peki en iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle liste…

En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri (Nisan 2024)

Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz kamera. Özellikle fotoğraf çekmeyi seven veya sıkça çekim yapmayı planlayan kişiler için cihazın kamera özellikleri öncelikli bir seçim kriteri olmalı. Bu nedenle yeni bir telefon seçerken kamera kapasitesini ve özelliklerini iyi değerlendirmek büyük önem taşıyor.

DXOMARK ekibi, tüm Xiaomi modellerini düşük ışık ve rüzgarlı ortam gibi çeşitli koşullarda test ederek en iyi kameraya sahip telefonları belirledi. Buna göre bu sıralamanın başında Mart 2021'de tanıtılan Xiaomi mi 11 Ultra yer aldı.

Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri belli oldu!

Xiaomi 13 Ultra ikinci sıraya adını yazdırmışken, Xiaomi 14 ise üçüncü oldu. Hemen ardından onları Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 ve Xiaomi 12T Pro takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;