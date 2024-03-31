Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri - Son Dakika
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Teknoloji

Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, en iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri belirlendi. Sıralamanın başında Xiaomi mi 11 Ultra yer alırken, onu Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi 14 takip etti. Tam liste haberde yer almaktadır.

31.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
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Xiaomi, en fazla modele sahip akıllı telefon markalarından birisi. Şirket, her sene birçok model piyasaya sürüyor. Bu, diğer üreticiler ile rekabet etme açısından olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında bir kafa karışıklığı yaratıyor. Peki en iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle liste…

En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri (Nisan 2024)

Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz kamera. Özellikle fotoğraf çekmeyi seven veya sıkça çekim yapmayı planlayan kişiler için cihazın kamera özellikleri öncelikli bir seçim kriteri olmalı. Bu nedenle yeni bir telefon seçerken kamera kapasitesini ve özelliklerini iyi değerlendirmek büyük önem taşıyor.

DXOMARK ekibi, tüm Xiaomi modellerini düşük ışık ve rüzgarlı ortam gibi çeşitli koşullarda test ederek en iyi kameraya sahip telefonları belirledi. Buna göre bu sıralamanın başında Mart 2021'de tanıtılan Xiaomi mi 11 Ultra yer aldı.

Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri belli oldu!

Xiaomi 13 Ultra ikinci sıraya adını yazdırmışken, Xiaomi 14 ise üçüncü oldu. Hemen ardından onları Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 ve Xiaomi 12T Pro takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelKamera Puanı1Xiaomi mi 11 Ultra1412Xiaomi 13 Ultra1403Xiaomi 141384Xiaomi 13 Pro1365Xiaomi 12S Ultra1366Xiaomi 13T Pro1317Xiaomi 131308Xiaomi 12T Pro1299Xiaomi 12 Pro12910Xiaomi mi 10 Ultra12911Xiaomi mi 11 Pro12412Xiaomi 13T12313Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G12114Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G12015Xiaomi 12T11516Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G11317Xiaomi 1211318Xiaomi 12 Lite 5G10919Xiaomi 11T Pro10820Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G102

Not: Şubat 2024'te tanıtılan Xiaomi 14 Ultra henüz test edilmedi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri - Son Dakika

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