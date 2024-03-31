Xiaomi, en fazla modele sahip akıllı telefon markalarından birisi. Şirket, her sene birçok model piyasaya sürüyor. Bu, diğer üreticiler ile rekabet etme açısından olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında bir kafa karışıklığı yaratıyor. Peki en iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle liste…
En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri (Nisan 2024)
Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz kamera. Özellikle fotoğraf çekmeyi seven veya sıkça çekim yapmayı planlayan kişiler için cihazın kamera özellikleri öncelikli bir seçim kriteri olmalı. Bu nedenle yeni bir telefon seçerken kamera kapasitesini ve özelliklerini iyi değerlendirmek büyük önem taşıyor.
DXOMARK ekibi, tüm Xiaomi modellerini düşük ışık ve rüzgarlı ortam gibi çeşitli koşullarda test ederek en iyi kameraya sahip telefonları belirledi. Buna göre bu sıralamanın başında Mart 2021'de tanıtılan Xiaomi mi 11 Ultra yer aldı.
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Xiaomi 13 Ultra ikinci sıraya adını yazdırmışken, Xiaomi 14 ise üçüncü oldu. Hemen ardından onları Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 ve Xiaomi 12T Pro takip ediyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;
Not: Şubat 2024'te tanıtılan Xiaomi 14 Ultra henüz test edilmedi. Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri - Son Dakika Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak. Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek. Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir. Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz. Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor. Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
SıraModelKamera Puanı1Xiaomi mi 11 Ultra1412Xiaomi 13 Ultra1403Xiaomi 141384Xiaomi 13 Pro1365Xiaomi 12S Ultra1366Xiaomi 13T Pro1317Xiaomi 131308Xiaomi 12T Pro1299Xiaomi 12 Pro12910Xiaomi mi 10 Ultra12911Xiaomi mi 11 Pro12412Xiaomi 13T12313Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G12114Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G12015Xiaomi 12T11516Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G11317Xiaomi 1211318Xiaomi 12 Lite 5G10919Xiaomi 11T Pro10820Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G102
Not: Şubat 2024'te tanıtılan Xiaomi 14 Ultra henüz test edilmedi.
Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024 İtibariyle En İyi Kameraya Sahip Xiaomi Modelleri - Son Dakika
Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek.
Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.
Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.
Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.
Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz.
Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.
Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?