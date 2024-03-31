Nisan 2024\'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri

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Günümüzde bir akıllı telefon satın almaya kalktığınızda karşınıza birçok model çıkıyor. Bu aslında markaların rekabetçi davranması için olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açıyor. Zira seçim yapmak zorlaşıyor. Peki en iyi kameraya sahip Samsung modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle öne çıkan telefonlar…

En iyi kameraya sahip Samsung modelleri (Nisan 2024)

Akıllı telefon satın almak için araştırma yaparken birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörlerden birisi de kamera. Özellikle sıkça çekim yapmayı düşünüyorsanız, buna göre seçim yapmalısınız.

DXOMARK ekibi; tüm Samsung modellerini düşük ışık ve rüzgarlı ortam gibi çeşitli koşullarda test ederek en iyi kameraya sahip telefonları belirledi. Buna göre bu sıralamanın başında 2024'ün başında tanıtılan Samsung Galaxy S24 Ultra yer aldı.

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Hemen ardından onu Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon), Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) ve Galaxy S24 takip etti. Akabinde listede Galaxy S24 Plus, Galaxy S23 Plus (Snapdragon) ve Galaxy S23 (Snapdragon) modellerini de görüyoruz.

Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;