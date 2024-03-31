Günümüzde bir akıllı telefon satın almaya kalktığınızda karşınıza birçok model çıkıyor. Bu aslında markaların rekabetçi davranması için olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açıyor. Zira seçim yapmak zorlaşıyor. Peki en iyi kameraya sahip Samsung modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle öne çıkan telefonlar…
En iyi kameraya sahip Samsung modelleri (Nisan 2024)
Akıllı telefon satın almak için araştırma yaparken birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörlerden birisi de kamera. Özellikle sıkça çekim yapmayı düşünüyorsanız, buna göre seçim yapmalısınız.
DXOMARK ekibi; tüm Samsung modellerini düşük ışık ve rüzgarlı ortam gibi çeşitli koşullarda test ederek en iyi kameraya sahip telefonları belirledi. Buna göre bu sıralamanın başında 2024'ün başında tanıtılan Samsung Galaxy S24 Ultra yer aldı.
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Hemen ardından onu Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon), Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) ve Galaxy S24 takip etti. Akabinde listede Galaxy S24 Plus, Galaxy S23 Plus (Snapdragon) ve Galaxy S23 (Snapdragon) modellerini de görüyoruz.
Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri - Son Dakika Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak. Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor. Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir. Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor. Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek. Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu. Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu. Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
SıraModelKamera Puanı1Samsung Galaxy S24 Ultra1442Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon)1403Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)1354Samsung Galaxy S241335Samsung Galaxy S24 Plus1336Samsung Galaxy S23 Plus (Snapdragon)1337Samsung Galaxy S23 (Snapdragon)1338Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)1319Samsung Galaxy Z Fold 512810Samsung Galaxy S23 FE12711Samsung Galaxy Z Flip 512712Samsung Galaxy S22 Plus (Exynos)12513Samsung Galaxy Z Fold 412414Samsung Galaxy S22 (Exynos)12015Samsung Galaxy Z Fold 3 5G12016Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon)11717Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)11718Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon)11719Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Snapdragon)11520Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)115
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri - Son Dakika
Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.
Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.
Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek.
Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu.
Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?