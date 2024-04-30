Nokia, uygun fiyatlı tuşlu telefonları piyasaya sürdü - Son Dakika
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Teknoloji

Nokia, uygun fiyatlı tuşlu telefonları piyasaya sürdü

Nokia, uygun fiyatlı tuşlu telefonları piyasaya sürdü

Nokia'nın lisans sahibi HMD Global, Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G olmak üzere üç yeni uygun fiyatlı tuşlu telefonu piyasaya sürdü. Cihazlar 4G desteği, bulut uygulamaları ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefonlar, önce Avrupa pazarında satışa sunulacak ve daha sonra diğer bölgelere de ulaşacak.

30.04.2024 23:11
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Nokia telefonların lisans sahibi HMD Global, eski modelleri yenilemeye devam ediyor. Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G olmak üzere üç yeni uygun fiyatlı tuşlu telefonu piyasaya sürdü. Cihazlar 4G desteği, bulut uygulamaları ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G çıktı

Üç modelin en temel seviye versiyonu Nokia 215 4G oldu. Yaklaşık 65 dolardan başlayan cihaz; 2,8 inçlik QVGA çözünürlüklü ekranla geliyor. Unisoc T107 işlemciden gücünü alıyor ve çıkarılabilir 1450mAh bataryadan besleniyor. Kameraya sahip olmadığını belirtelim.

Nokia, uygun fiyatlı tuşlu telefonları piyasaya sürdü

Orta sınıf Nokia 225 4G ise yaklaşık 75 dolardan raflardaki yerini alacak. 2.4 inç ekran, VGA çözünürlüğünde arka kamera, genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Nokia 215 4G ile aynı işlemci ve bataryadan beslendiğinin de altını çizelim.

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Serinin en üst versiyonu ise yaklaşık 85 dolara satılacak olan Nokia 235 4G oldu. 2.8 inçlik canlı bir ekrana ve 2 Megapiksel arka kameraya yer veriyor. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan tuşlu telefon, çıkarılabilir 1450mAh bataryadan besleniyor. Bu batarya 4G modunda 9,8 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Her üç telefon da Nokia'nin ikonik işletim sistemi olan Seri 30+'a yer veriyor. Bu kapsamda hava durumu güncellemeleri, haberler ve YouTube Shorts gibi temel görevler için "Cloud Apps" özelliği sunuyor.

ÖzellikNokia 215 4GNokia 225 4GNokia 235 4GEkran Boyutu2.8 inç2.4 inç2.8 inçEkran ÇözünürlüğüQVGAQVGAQVGAİşlemciUnisoc T107Unisoc T107Unisoc T107İşletim SistemiS30+S30+S30+KameraYokVGA2MPBluetooth5.05.05.0Kulaklık Girişi3.5mm3.5mm3.5mmŞarj GirişiUSB Type-CUSB Type-CUSB Type-CPil1450 mAh (çıkarılabilir)1450 mAh (çıkarılabilir)1450 mAh (çıkarılabilir)Konuşma Süresi9.8 saate kadar9.8 saate kadar9.8 saate kadarCloud AppsVarVarVarBaşlangıç Fiyatı$63$74$84

HMD Global, telefonların önce belirli Avrupa pazarlarında satışa sunulacağını, ardından Asya gibi diğer bölgelere de ulaşacağını dile getirdi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nokia, uygun fiyatlı tuşlu telefonları piyasaya sürdü - Son Dakika

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