Nothing Phone (2a) Düşme Testinde Nasıl Performans Gösterdi?

Teknoloji

Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Akabinde cihaz, ülkemizde de tüketicilerin karşısına çıkarıldı. Hatta biz de inceleme videosunu yayınladık. Peki bu akıllı telefon ne kadar sağlam? Nothing Phone (2a), düşme testinde.

Nothing Phone (2a) düşme testinde!

Bir akıllı telefon satın almaya kalktığınızda birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörlerden birisi de sağlamlık. Peki Nothing Phone (2a) bu konuda ne kadar iyi? Neyse ki bir YouTuber, bunu test etti.

YouTube'da PBKreviews adlı bir inceleme kanalı, Nothing Phone (2a) için düşme testi yaptı. Sonuca geçmeden önce akıllı telefonda alüminyum çerçeve, plastik arka panel ve Corning Gorilla Glass 5 korumalı ekran olduğunu belirtelim.

Bütçe dostu Nothing Phone 2a ilk günden rekor kırdı!

Telefon, farklı yüksekliklerde dört aşamalı testten geçti. Cihaz ilk olarak bel hizasından ekranın üzerine düz bir şekilde düşürüldü. Neyse ki herhangi bir hasar almadı. İkinci aşamada ise telefon, baş yüksekliğinden düşürüldü.

Bunun sonucunda çerçevede ufak tefek çizikler olduğu görülmüşken, ekranda herhangi bir çizik oluşmadı. Üçüncü aşamada da bir hasar görülmedi. Son aşamada ise telefon, bel yüksekliğinden çerçevesi üzerine düşürüldü. Bu kez de ufak tefek çizikler dışında ciddi bir hasar oluşmadı. Buna göre düşme testinden geçtiğini söyleyebiliriz.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL

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