Nothing Phone (2a) Düşme Testinde Nasıl Performans Gösterdi?

Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Akabinde cihaz, ülkemizde de tüketicilerin karşısına çıkarıldı. Hatta biz de inceleme videosunu yayınladık. Peki bu akıllı telefon ne kadar sağlam? Nothing Phone (2a), düşme testinde.
Nothing Phone (2a) düşme testinde!
Bir akıllı telefon satın almaya kalktığınızda birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörlerden birisi de sağlamlık. Peki Nothing Phone (2a) bu konuda ne kadar iyi? Neyse ki bir YouTuber, bunu test etti.
YouTube'da PBKreviews adlı bir inceleme kanalı, Nothing Phone (2a) için düşme testi yaptı. Sonuca geçmeden önce akıllı telefonda alüminyum çerçeve, plastik arka panel ve Corning Gorilla Glass 5 korumalı ekran olduğunu belirtelim.
Bütçe dostu Nothing Phone 2a ilk günden rekor kırdı!
Telefon, farklı yüksekliklerde dört aşamalı testten geçti. Cihaz ilk olarak bel hizasından ekranın üzerine düz bir şekilde düşürüldü. Neyse ki herhangi bir hasar almadı. İkinci aşamada ise telefon, baş yüksekliğinden düşürüldü.
Bunun sonucunda çerçevede ufak tefek çizikler olduğu görülmüşken, ekranda herhangi bir çizik oluşmadı. Üçüncü aşamada da bir hasar görülmedi. Son aşamada ise telefon, bel yüksekliğinden çerçevesi üzerine düşürüldü. Bu kez de ufak tefek çizikler dışında ciddi bir hasar oluşmadı. Buna göre düşme testinden geçtiğini söyleyebiliriz.
Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:
8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL
12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL
Nothing Phone (2a) satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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ÖzellikDeğerİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama/ 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a) Düşme Testinde Nasıl Performans Gösterdi? - Son Dakika
Marvel Games ve Skydance New Media, Marvel 1943: Rise of Hydra için yeni fragman yayınladı. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir süper kahraman oyunu olacak ve Kaptan Amerika ve Black Panter gibi karakterlere yer verecek. Fragman, dört oynanabilir kahramanın ortak düşmanlarıyla yüzleşirken kuracakları bağı gözler önüne seriyor. Oyunun çıkış tarihi 2025 olarak planlanıyor.
Yapay zeka alanında başarılı çalışmalara imza atan NVIDIA, mevcut ekran kartları için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. NVIDIA, merakla beklenen GeForce 551.86 sürücü güncellemesini yayınladı. Güncelleme, bazı hataları çözerken aynı zamanda Helldrivers 2 ve Three Kingdoms Zhao Yun oyunları için özelleştirilmiş ayar önerileri sunuyor.
Son günlerde SDN ofisinde çalışanların internet üzerinden yaptıkları alışverişler çeşitlilik gösteriyor. Ofisteki çalışanlar, kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı ürünler satın alıyor. Alışverişlerde Hepsiburada'nın sunduğu ultra indirimler ve Premium World kart avantajları da etkili oluyor.
BMW'nin yeni nesil elektrikli aracı Neue Klasse X, 21 Mart'taki dünya prömiyerinden önce internette ortaya çıkan konsept tasarımı ile dikkat çekti. Bu yeni konsept SUV, gelecekte BMW'nin SUV modellerinin nasıl görüneceğine dair ipuçları sunuyor.
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Güvenlik araştırmacıları, ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka tabanlı chatbotların yanıtlarını çözerek okunabilir hale getirebildi. İsrail'den gelen uyarılara göre, bu yapay zeka yardımcılarıyla yapılan özel görüşmeler hackerlar tarafından kolayca okunabilir hale getirilebiliyor. Araştırmacılar, saldırganların bir 'Man-in-the-Middle' saldırısıyla kullanıcılar ve chatbot arasındaki iletişimi ele geçirip şifresini çözebildiğini ortaya koydu. Bu durum, yapay zeka tabanlı iletişim hizmetlerinin güvenlik açıklarını ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda zorlukları gözler önüne seriyor.
Rockstar Games, GTA 6 için yayınladığı tanıtım fragmanıyla beklentileri arttırdı. Ancak PlayStation 5 Pro'da oyunun 60 FPS oynanamayabileceği iddiası ortaya atıldı. Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olan GTA 6, büyük bir haritaya sahip olacak ve daha gerçekçi grafiklerle dikkat çekecek.
2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Ancak bu incelme telefonun dayanıklılığını azaltabilir. Detaylar haberimizde.
Peugeot, büyük hacimli SUV segmentinde tamamen elektrikli yeni nesil E-5008 modelini piyasaya sürdü. Yüksek menzili ve 7 kişilik oluşuyla dikkat çeken araç, Stellantis'in gelişmiş STLA Medium platformunu kullanarak 660 km'ye kadar menzil sunuyor. Ayrıca geniş iç mekanı ve modüler koltuk yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Farklı güç ve menzil seçeneklerine sahip olan E-5008, 2024 sonbaharından itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak.
Çinli drone devi EHang, EH216-S uçan taksi modelinin ticari satışlarına başladı. Tamamen elektrikle çalışan bu yenilikçi araç, kısa mesafeli ulaşım için kullanılabiliyor. EH216-S, tam otonom uçuş yetenekleri, güvenlik özellikleri ve akıllı komuta-kontrol sistemleri gibi özelliklere sahip. İki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksi, saatte 130 km hıza ulaşabiliyor ve 25 dakika havada kalabiliyor. Çin'de 333 bin dolar, küresel pazarlarda ise 410 bin dolar fiyat etiketine sahip olan EH216-S, hava taksi hizmetleri, hava turizmi, havaalanı servisleri ve ada arası taşımacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.
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