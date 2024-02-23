Arka panelindeki ışıklı tasarımı ile kendine has bir kitle yakalayan Nothing, üçüncü telefonu için çalışmalarını tamamladı. Uygun fiyat etiketiyle sahne alması beklenen modele ilişkin sızıntı haberler gelmeye devam ediyor.
Nothing Phone (2a) tasarımı değişiyor
Nothing Phone (2a) cihazına ilişkin bugüne dek birçok sızıntı bilgiye ulaştık. Ortaya çıkan son rapor, cihazın basın görsellerinde kullanılacak çekimlerin düzenlenmemiş hallerini ortaya koyuyor. Tasarıma bakılırsa Nothing Phone (2a) tasarımı daha önceki sızıntılarla örtüşüyor.
Nothing, ilk iki telefonunda benzer bir tasarım kullandı. Görünüşe bakılırsa şirket, yeni modelinin arka tasarımında değişikliğe gidecek. Modelin arkasındaki kamera adası ortalanmış şekilde kullanıcılarını karşılıyor. İlk iki modelde kamera adası sağ üst tarafta yer alıyordu.
Nothing Phone (1)'e Android 14 sürprizi!
Daha önce sızan bilgilere bakarsak Nothing modelin işlemci koltuğunda MediaTek'in orta sınıf modeli Dimensity 7200 yer alacak. Cihaz iki ayrı seçenek ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacak varyantı 349 eurodan satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyonu ise 399 seviyelerinde olacak.
Nothing Phone (2a) beklenen özellikleri;
Ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7¨ FHD+ AMOLED ekran
İşlemci: Dimensity 7200
RAM ve depolama: 8 GB RAM ve 128 GB depolama; 12 GB RAM ve 256 GB depolama
Ana kamera: 50 Megapiksel Samsung GN9+ 50 Megapiksel JN1 arka kamera
Ön kamera: 32MP Sony IMX615 ön kamera
İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5
Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif
Son Dakika › Teknoloji › Nothing, Üçüncü Telefonu İçin Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?