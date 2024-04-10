Nubia, yeni uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Mavericks 5G; şirketin bütçe dostu 5G portföyüne katılıyor. 5G bağlantısını orta sınıf için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken Mavericks 5G neler sunuyor?
Nubia Mavericks 5G özellikleri
Sekiz çekirdekli Unisoc T760 işlemciden güç alan Mavericks 5G; 12 GB'a kadar RAM ve UFS 3.1 destekli 256 GB depolama alanına yer veriyor. 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,56 inç HD+ LCD ekranla geliyor.
10W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulum, Neovision AI görüntüleme optimizasyonuna sahip 108 Megapiksel ana kameraya yer veriyor.
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Nubia Mavericks 5G fiyatlandırması ise 6GB+256GB modeli için 110 dolardan başlıyor ve 12GB+256GB için 166 dolara kadar çıkıyor. İlk aşamada sadece Çin'de satışa sunulacağını belirtmek gerekiyor.
Nubia bugün ayrıca Flip isimli katlanabilir modelini de tanıttı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Flip; 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçeneğe yer veriyor. Son Dakika › Teknoloji › Nubia, uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefonunu tanıttı - Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti. Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak. Google, Gemini 1.5 Pro modelinin tüm kullanıcılara açık önizlemesini tanıttı. Yeni model, OpenAI GPT-4 Turbo'dan yaklaşık sekiz kat daha büyük komut desteğine sahip. Vertex AI platformunda sunulacak yapay zeka, GPT-4 ile rekabet edecek. Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token desteği sunuyor ve belge, kod parçaları, ses dosyaları ve fotoğrafların analiz edilebileceğini dile getiriyor. Birden fazla dil ve modu destekleyen Gemini 1.5 Pro, farklı medya türleri arasında içeriği analiz edebilmesiyle öne çıkıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ile olaylara hem güvenli hem de daha hızlı müdahalede bulunarak en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. Fortnite, sevilen animasyon dizisi Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini ve dünyasını oyuna getirerek popüler kültürdeki yerini bir kez daha kanıtlıyor. Oyun içi mağazada, Avatar karakterlerinin kostümleri ve aksesuarları satışa sunulacak. Ayrıca, Epic Games özel etkinlikler ve görevlerle oyunculara ödüller kazandıracak ve Avatar evreninin derinliklerine dalmalarını sağlayacak. EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi. EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı. EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı. EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi. Discord, kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda demokratik bir şekilde seçim yapabilmelerini sağlayan anket oluşturma özelliğini duyurdu. Bu özellik, WhatsApp ve Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor. Discord'un bu özelliği geç duyurması dikkat çekiyor. Anket oluşturma özelliği kademeli olarak dağıtılıyor, kullanıcılar birkaç gün sonra kontrol ederek kullanabilirler. Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor. Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak. Elon Musk, yapay zeka alanındaki atılımların hızlanmasıyla birlikte yapay zekanın 2025'in sonuna kadar insan düzeyinde bir zekaya ulaşabileceğini öngörüyor. Musk'a göre, önümüzdeki yıl belirli alanlarda yapay zeka sistemleri insanlardan daha akıllı olacak ve beş yıl içinde yapay zeka yetenekleri tüm insanları aşacak. Bu tahmin, Musk'ın önceki tahminlerinden daha kısa bir süreyi işaret ediyor ve yapay zeka gelişimindeki ilerlemelerin hızlandığını gösteriyor.
ÖzellikAçıklamaEkran6.56 inç HD+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızıİşlemciUnisoc T760 işlemciRAM6 GB/ 8 GB/ 12 GB RAM (seçeneklere göre)Depolama256 GB UFS 3.1 depolamaPil5,000mAh batarya, 10W hızlı şarj desteğiKamera108MP birincil kamera, AI hesaplamalı fotoğrafçılık ve Neovision AI görüntüleme sistemi desteğiBağlantı5G destekliFiyat– 6 GB/ 256 GB: 110 dolar– 8 GB/ 256 GB: 138 dolar– 12 GB/ 256 GB: 166 dolar
Nubia bugün ayrıca Flip isimli katlanabilir modelini de tanıttı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Flip; 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçeneğe yer veriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Nubia, uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefonunu tanıttı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.
Google, Gemini 1.5 Pro modelinin tüm kullanıcılara açık önizlemesini tanıttı. Yeni model, OpenAI GPT-4 Turbo'dan yaklaşık sekiz kat daha büyük komut desteğine sahip. Vertex AI platformunda sunulacak yapay zeka, GPT-4 ile rekabet edecek. Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token desteği sunuyor ve belge, kod parçaları, ses dosyaları ve fotoğrafların analiz edilebileceğini dile getiriyor. Birden fazla dil ve modu destekleyen Gemini 1.5 Pro, farklı medya türleri arasında içeriği analiz edebilmesiyle öne çıkıyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ile olaylara hem güvenli hem de daha hızlı müdahalede bulunarak en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.
Fortnite, sevilen animasyon dizisi Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini ve dünyasını oyuna getirerek popüler kültürdeki yerini bir kez daha kanıtlıyor. Oyun içi mağazada, Avatar karakterlerinin kostümleri ve aksesuarları satışa sunulacak. Ayrıca, Epic Games özel etkinlikler ve görevlerle oyunculara ödüller kazandıracak ve Avatar evreninin derinliklerine dalmalarını sağlayacak.
EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi. EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı. EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı. EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi.
Discord, kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda demokratik bir şekilde seçim yapabilmelerini sağlayan anket oluşturma özelliğini duyurdu. Bu özellik, WhatsApp ve Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyor. Discord'un bu özelliği geç duyurması dikkat çekiyor. Anket oluşturma özelliği kademeli olarak dağıtılıyor, kullanıcılar birkaç gün sonra kontrol ederek kullanabilirler.
Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor. Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak.
Elon Musk, yapay zeka alanındaki atılımların hızlanmasıyla birlikte yapay zekanın 2025'in sonuna kadar insan düzeyinde bir zekaya ulaşabileceğini öngörüyor. Musk'a göre, önümüzdeki yıl belirli alanlarda yapay zeka sistemleri insanlardan daha akıllı olacak ve beş yıl içinde yapay zeka yetenekleri tüm insanları aşacak. Bu tahmin, Musk'ın önceki tahminlerinden daha kısa bir süreyi işaret ediyor ve yapay zeka gelişimindeki ilerlemelerin hızlandığını gösteriyor.
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