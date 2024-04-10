Nubia, uygun fiyatlı Mavericks 5G akıllı telefonunu tanıttı

EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi. EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı. EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı. EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi.