NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi

Teknoloji

NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bulut oyun hizmetleri gün geçtikçe popüler hale geliyor. Bunlar arasında önemli bir yere sahip olan GeForce Now, bu ay altı yapım birden aldı.

GeForce NOW, bu ay altı oyun alıyor

NVIDIA GeForce NOW, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. 1500'den fazla oyuna sahip olduğunu dile getiren NVIDIA, Nisan ayında altı yeni oyun eklediğini dile getirdi. Bu oyunlar arasında son zamanlarda büyük ses getiren No Rest for the Wicked gibi yapımlar bulunuyor.

Moon Studios'un en yeni aksiyon rol yapma oyunu No Rest for the Wicked, bu ayın en dikkat çeken yapımı oldu. Fantastik temalı bu macerada oyuncular, bir soruşturmanın kapsamında sırları ortaya çıkarmak ve doğaüstü tehditlerle savaşmakla sorumlu olacak.

32132132

Hizmet aracılığıyla sunulan bir diğer oyun ise Vahşi Batı'da vampir avlama temalı Evil West oldu. Bu oyun aynı zamanda PC Game Pass aracılığıyla da edinilebiliyor. Üçüncü şahıs nişancı oyunu, dünyası ve savaş dinamikleriyle dikkat çekiyor.

GeForce NOW'da desteklenen diğer oyunlar arasında The Crew Motorfest, korku-bulmaca yapımı Kill It With Fire 2 ve hayatta kalma Lightyear Frontier bulunuyor. PlayStation 1 dönemindeki yapımlarından yeniden geliştirilmiş versiyonu olan Tomb Raider I–III Remastered da GeForce NOW'a eklendi.

GeForce NOW Ultimate üyeleri, bu oyunları Nisan ayından itibaren test edebilir. NVIDIA'nın açıklamasına göre, neredeyse her cihazda oynanabilen 1500'den fazla oyun bulunuyor.