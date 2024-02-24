NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları için talep sıkıntısı yaşayabilir - Son Dakika
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Teknoloji

NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları için talep sıkıntısı yaşayabilir

NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU\'ları için talep sıkıntısı yaşayabilir

NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ekran kartı modellerinin talepleri karşılama konusunda bazı sıkıntılar yaşayabileceğini belirtti. Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem donanımına yönelik büyüyen pazara dikkat çekti. NVIDIA'nın önümüzdeki süreçte yaşanacak kıtlığı şimdiden kabul etmesi ise pazar payının tehlikede olabileceği endişesini doğurdu.

24.02.2024 10:12  Güncelleme: 10:13
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NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak ekran kartı modellerinin talepleri karşılama konusunda bazı sıkıntılar yaşayabileceğini söyledi. Şirket, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem donanımına yönelik büyüyen pazara dikkat çekti.

NVIDIA, Blackwell GPU'larda gecikme yaşanabileceğini düşünüyor

NVIDIA CFO'su Colette Kress, geçtiğimiz gün yayınlanan kazanç çağrısında, yeni Blackwell mimarisi hakkında konuştu. Blackwell temelli B100 çipler için "talebin arzı çok aşmasını" beklediğini söyledi. NVIDIA, yapay zeka çipi H100 için teslim sürelerini kısaltırken, Blackwell ön siparişlerinin arttığını ifade etti.

NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları için talep sıkıntısı yaşayabilir

NVIDIA'nın önümüzdeki süreçte yaşanacak kıtlığı şimdiden kabul etmesi ise merak uyandırdı. Pazardaki en büyük rakipleri AMD ve Intel'in herhangi bir uyarı yapmadığını düşünürsek Blackwell GPU'ların pazar payı tehlikede olabilir.

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Ayrıca yapay zeka pazarındaki talebin yavaşlaması beklenmiyor. Bu, NVIDIA'nın yeni ekran kartlarını beklemek istemeyen kuruluş ve kullanıcıların alternatif markalara yönlenmesine yol açabilir.

AMD halihazırda MI300 GPU üretiyor ve yeni nesil MI400 için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Intel ise Gaudi 3 ve Falcon Shores yapay zeka çiplerini büyük markalara sunmaya başladı. Ancak NVIDIA'nın yapay zeka pazarında büyük farkla önde olduğunu belirtmek gerekiyor.

NVIDIA, yeni nesil Blackwell GPU'ları için talep sıkıntısı yaşayabilir

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA Blackwell serisi nasıl karşılanacak? Yapay zeka teknolojileri hayatımızı nasıl değiştirecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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