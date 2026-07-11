Öğrencilerden Atık Ayrıştırma Robotu - Son Dakika
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Öğrencilerden Atık Ayrıştırma Robotu

11.07.2026 11:27
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 20 öğrenci yapay zeka ile atık ayrıştıran robot geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenciler plastik, metal, cam ve kağıt gibi farklı atık türlerini, yapay zeka aracılığıyla belirleyip otomatik olarak ayrıştırabilen robot tasarladı.

Üniversitenin mekatronik ve yazılım mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 20 öğrenci, yaklaşık bir yıl önce atık ayrıştırma robotu geliştirmek için çalışma başlattı.

Yazılım mühendisliği öğrencileri, yapay zeka algoritmalarıyla atık malzemeleri robota tanıtırken, mekatronik mühendisliği öğrencileri ise kamera kalibrasyonu ve diğer konular üzerine yoğunlaştı.

Proje kapsamında geliştirilen cihaz, kamera ve yapay zeka desteğiyle farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkların kolayca ayrıştırılmasını sağlıyor.

Robot tarafından alınan atıklar, özelliklerine uygun bölmelere yerleştiriliyor.

Geri dönüşüm sürecine katkı sunabilir

Bu sayede geri dönüşüm süreçlerinde işçilik ihtiyacının azaltılması, ayrıştırma hızının artırılması ve insan kaynaklı hata oranının düşürülmesi amaçlanıyor.

Sistemin geliştirilmesi durumunda, belediyelerin atık ayrıştırma tesisleri ile entegre geri dönüşüm merkezlerinde kullanılarak geri dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Berk Çallı, AA muhabirine, atıkların şehirlerde büyük problemler oluşturduğunu, bu anlamda geri dönüşüm sistemlerine dikkat çekmek için sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Projede TÜBİTAK'tan da destek aldıklarını anlatan Çallı, "Robot, otomatik olarak materyalleri tespit ediyor. Tespit ettiği materyalleri nasıl tutacağını da algılayarak tutma ve ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyor." dedi.

Geliştirdikleri robotik sistemin 1-2 saniyede bir nesneyi ayrıştırdığını anlatan Çallı, şunları kaydetti:

"Kamera aslında bildiğimiz renkli bir kamera. O renkli kameranın görüntüleriyle nesne tespiti yapabiliyoruz. Yapay zeka algoritmasına çeşitli örnekler göstermek gerekiyor. Mesela bazı plastik nesne örnekleri, bazı metal nesne örnekleri, bazı kağıt nesne örnekleri gibi. Bu örnekler arttıkça yapay zeka algoritmasının başarısı da artıyor. Robotun tutma algoritmaları da bu nesnelerin nasıl tutulacağını belirliyor. Kameramızın bir de derinlik algılama özelliği var. Bu derinlik verisini kullanarak tutma işlemlerini programlayabiliyoruz. Bu ikisini de bir araya getirdiğimiz anda tamamen otomatik bir şekilde sistem çalışıyor."

Projede yer alan öğrencilerden Semih Yağcı da geliştirdikleri sistemin tüm testlerden başarıyla geçtiğini ifade etti.

Robotun yapım aşamasının zorluğundan bahseden Yağcı, "Nesnelerin atık olduğunu veya baktığında bir plastik şişenin plastik olduğunu anlayabilmesi için robota anlayabileceği dilde veriler vermemiz gerekiyor. Kampüsümüzdeki atıkları topladık, biriktirdik. Sonrasında robot üzerindeki kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik. Sonrasında ise aldığımız verilerle, nesne tespiti ve sınıflandırma yapmayı sağlayan bir yapay zeka modeline dönüştürdük." diye konuştu.

Öğrencilerden Ece Bele de böylesine önemli bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden Atık Ayrıştırma Robotu - Son Dakika

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