 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. 12R modeli için FCC sertifikası alan marka, Android 14 tabanlı OxygenOS V14.0 arayüzü ve 5.500 mAh pil gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM ile performansı üst seviyede olacak olan OnePlus 12R, 50 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerasıyla da dikkat çekecek.

OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu
09.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
Abone Ol

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OnePlus için ocak ayı oldukça kritik. Çinli marka bu kapsamda Ace 3 modelini vitrine çıkarırken, önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak 12 ve 12R modelleri için de geri sayıma geçti. Son olarak markanın uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R için kritik bir gelişme yaşandı. İşte OnePlus 12R çıkış tarihi, özellikleri ve dahası!

OnePlus 12R FCC sertifikası aldı – OnePlus 12R çıkış tarihi ve bilinen özellikleri

23 Ocak'ta tanıtılacak OnePlus 12R, CPH2611 model numarasıyla lansman öncesi FCC veri tabanındaki yerini aldı. Liste akıllı telefonun Android 14 tabanlı OxygenOS V14.0 arayüzünü çalıştıracağı ve 5.500 mAh'lik bir pilden besleneceği gibi bazı teknik detayları ortaya koyuyor.

OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada OnePlus 12R modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

Snapdragon 8 Gen 2 ve 16 GB Ram! Performans harikası OnePlus 12R satışa sunuluyor

Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Ace 3'ün özellikleri şöyle;

ÖzelliklerOnePlus Ace 3Ekran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KEkran ÖzellikleriLTPO panel, P1 ekran çipi, 800 nit manuel en yüksek parlaklık, 1.600 nit küresel en yüksek parlaklık, 4.500 nit maksimum parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TBBatarya5.000 mAh, 100 W ŞarjKamera (Ön)16 MPArka Kameralar– 50 MP (OIS'li IMX890)– 8 MP (Ultra Geniş)– 2 MP (Makro)İşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika


14:50
Altın Küre Ödüllerinde en iyi oyuncu ödülünü alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre Ödüllerinde en iyi oyuncu ödülünü alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek

Son Dakika
14:50 Altın Küre Ödüllerinde en iyi oyuncu ödülünü alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement