OnePlus 12R Çıkış Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OnePlus için ocak ayı oldukça kritik. Çinli marka bu kapsamda Ace 3 modelini vitrine çıkarırken, önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak 12 ve 12R modelleri için de geri sayıma geçti. Son olarak markanın uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 12R için kritik bir gelişme yaşandı. İşte OnePlus 12R çıkış tarihi, özellikleri ve dahası!

OnePlus 12R FCC sertifikası aldı – OnePlus 12R çıkış tarihi ve bilinen özellikleri

23 Ocak'ta tanıtılacak OnePlus 12R, CPH2611 model numarasıyla lansman öncesi FCC veri tabanındaki yerini aldı. Liste akıllı telefonun Android 14 tabanlı OxygenOS V14.0 arayüzünü çalıştıracağı ve 5.500 mAh'lik bir pilden besleneceği gibi bazı teknik detayları ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada OnePlus 12R modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

Snapdragon 8 Gen 2 ve 16 GB Ram! Performans harikası OnePlus 12R satışa sunuluyor

Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Ace 3'ün özellikleri şöyle;