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OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika
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OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka, bütçe dostu amiral gemisi OnePlus 12R'ın tanıtım tarihini ve özelliklerini açıkladı. OnePlus 12R, CPH2609 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı ve tanıtım tarihi 23 Ocak olarak belirlendi. OnePlus 12R, Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacak ve kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecek. Özellikleri arasında 6.7 inç 1.5K OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu
11.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:52
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OnePlus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu noktada kısa süre önce Ace 3'ü tanıtırken, önümüzdeki günlerde de 12 ve 12R modellerini piyasaya sürecek. Son olarak markanın bütçe dostu amiral gemisi OnePlus 12R tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte OnePlus 12R tanıtım tarihi, özellikleri ve çok daha fazlası!

OnePlus 12R TDRA sertifikası aldı – OnePlus 12R özellikleri, tanıtım tarihi

OnePlus 12R, CPH2609 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansman öncesi son detayları da gözler önüne seriyor. OnePlus 12R tanıtım tarihi ise 23 Ocak olarak belirlendi.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada OnePlus 12R modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

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Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Ace 3'ün özellikleri şöyle;

ÖzelliklerOnePlus Ace 3Ekran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KEkran ÖzellikleriLTPO panel, P1 ekran çipi, 800 nit manuel en yüksek parlaklık, 1.600 nit küresel en yüksek parlaklık, 4.500 nit maksimum parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TBBatarya5.000 mAh, 100 W ŞarjKamera (Ön)16 MPArka Kameralar– 50 MP (OIS'li IMX890)– 8 MP (Ultra Geniş)– 2 MP (Makro)İşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika


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