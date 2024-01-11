OnePlus 12R Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka bu noktada kısa süre önce Ace 3'ü tanıtırken, önümüzdeki günlerde de 12 ve 12R modellerini piyasaya sürecek. Son olarak markanın bütçe dostu amiral gemisi OnePlus 12R tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte OnePlus 12R tanıtım tarihi, özellikleri ve çok daha fazlası!

OnePlus 12R TDRA sertifikası aldı – OnePlus 12R özellikleri, tanıtım tarihi

OnePlus 12R, CPH2609 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansman öncesi son detayları da gözler önüne seriyor. OnePlus 12R tanıtım tarihi ise 23 Ocak olarak belirlendi.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada OnePlus 12R modelinin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Ace 3'ün globale hitap eden yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

Uygun fiyatlı amiral gemisi: OnePlus Ace 3 tanıtıldı!

Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Ace 3'ün özellikleri şöyle;