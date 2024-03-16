Akıllı telefon pazarına amiral gemisi katili sloganı ile giriş yapan OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan OnePlus Ace 3V modelinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…
OnePlus Ace 3V özellikleri ve fotoğrafı ortaya çıktı
Açıklanan bilgilere göre OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7 Plus Gen 3 işlemciden güç alacak ilk akıllı telefon modeli olacak. 4nm teknolojisiyle üretilecek 8 çekirdekli işlemcide 1 adet 2.91GHz ARM Cortex-X2 performans çekirdeği yer alacak. Snapdragon 7 Plus Gen 3 modelinde hangi verimlilik çekirdeklerinin kullanılacağı henüz bilinmiyor.
OnePlus, orta-üst segment olarak nitelendirilen modelinde LPDDR5x ve UFS 4.0 teknolojilerine yer verecek. Cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla tanıtılacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
İkili arka kamera dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen model, 50 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön kamerada ise 16 Megapiksel lense yer verileceğini belirtelim.
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Yeni model, pil süresi konusunda OnePlus 12 modelinden daha iyi performans sergileyecek. Cihazda 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.500 mAh batarya kullanılacak.
OnePlus Ace 3V, gelecek hafta gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın kutudan Android 14 sürümüyle çıkacağı tahmin ediliyor.
Siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan teknik özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli 5G ile ilgili çalışmalarımız devam ederken 6G teknolojisinin hazırlıklarına da devam ediyoruz. vivo, kat izi olmayan yeni katlanabilir modelleri X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun Geekbench skorlarını açıkladı. X Fold 3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle, X Fold 3 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Her iki modelde AMOLED panel, IPX8 sertifikası, yüksek kapasiteli batarya ve üçlü kamera dizilimi bulunacak. Halo 2'nin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, oyunun sunucuları yeniden açılıyor. Xbox Live desteğinin durdurulmasıyla birlikte kapanan çok oyunculu mod, Project Insignia projesiyle tekrar aktif hale getirilecek. Oyuncular, Team Slayer gibi modlarda online maçlara katılabilecek ve eski günlerine geri dönebilecek. Instagram, TikTok alternatifi Reels için yeni bir özellik olan Spins'i test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka bir kişinin Reels videosunu, metni veya sesi değiştirerek yayınlayabilecek. Böylece trend videolar daha geniş bir kitleye yayılacak ve kullanıcılar arasında iş birliği geliştirilecek. Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, İkiköprü Belde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 5 noktada vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. Beşiri Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Yılmaz, internet kullanımının önemine dikkat çekerek, projenin gençlerin kendilerini geliştirme fırsatı sunacağını belirtti. Çin'in Guangxi eyaletindeki bir üste düzenlenen drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi' etkinliğinde, öğrenciler yalın üretim sürecini canlandırdı. Etkinlikte, katılımcılar farklı rollerde yer alarak çim biçme makinesi üretimi gerçekleştirdi. Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu'nun teorik eğitimiyle katılımcılar, yalın üretim kavramı ve teknikleri hakkında bilgilendirildi. Ekip, farklı üretim metotlarını deneyerek şirketi yüksek kara geçirdi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirdiğini belirtti. Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi, ülkenin uzay istasyonundaki malzeme araç dışı maruziyet testlerinin tamamlandığını ve deney ekipmanları ve malzeme örneklerinin ilk partisinin güvenli şekilde yörüngedeki uzay aracına alındığını bildirdi. Deney malzeme ve örnekleri, Dünya'daki bilim insanlarıyla işbirliği içinde ve istasyonun robot kolunun yardımıyla Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla uzay istasyonunun dış mekanından istasyonun hava kilidi modülüne alındı. Yörüngedeki taykonot mürettebatı, hava kilidi modülüne alınan deney grubunu sonrasında laboratuvar modülüne götürerek örnekleri parçalara ayırıp depoladı. Merkez, söz konusu örneklerin Shenzhou uzay aracı ile Dünya'ya getirileceğini ve müteakip araştırmalar için bilim insanlarına verileceğini kaydetti. 8 Mart 2023'te fırlatılan malzeme araç dışı maruziyet deney ekipmanı, bir yıldır yörüngede bulunuyordu. 400'ün üzerinde kurulu malzeme örneğinin ilk partisi metalik ve metalik olmayan malzemeler olarak ayrıldı. Merkezden yapılan açıklamaya göre yörüngedeki taykonotlar, Mayıs 2024'te deney ekipmanına yeni bir örnek partisi monte ederek yeni bir uzay maruziyet testi turu gerçekleştirecek. vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Şirket, yakın zamanda Pad 3 Pro modelini tanıtacak. Geekbench performans testinde 2223 ve 7547 puan alan tablet, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. Modelin 16 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 14 üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Çin'de 26 Mart'ta tanıtılması beklenen tablet hakkında resmi bir açıklama yapılacak. Innersloth Studios ve CBS Eye Animation Productions, Among US'ın animasyon uyarlama dizisi için yeni bilgiler paylaştı. Dizinin seslendirme kadrosunda Randall Park, Ashley Johnson, Yvette Nicole Brown ve Elijah Wood yer alacak. Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı. Kullanıcı raporlarına göre yazılım devi, Google Chrome'da varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeyi öneren yeni bildirimler yayınlıyor. Ancak bu reklamlar birçok kullanıcı tarafından kötü amaçlı yazılım gibi algılanıyor ve eleştiriliyor.
ÖzellikAyrıntılarYonga SetiSnapdragon 7 Plus Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4
Siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan teknik özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli 5G ile ilgili çalışmalarımız devam ederken 6G teknolojisinin hazırlıklarına da devam ediyoruz.
vivo, kat izi olmayan yeni katlanabilir modelleri X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun Geekbench skorlarını açıkladı. X Fold 3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle, X Fold 3 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Her iki modelde AMOLED panel, IPX8 sertifikası, yüksek kapasiteli batarya ve üçlü kamera dizilimi bulunacak.
Halo 2'nin hayranları tarafından geliştirilen bir proje sayesinde, oyunun sunucuları yeniden açılıyor. Xbox Live desteğinin durdurulmasıyla birlikte kapanan çok oyunculu mod, Project Insignia projesiyle tekrar aktif hale getirilecek. Oyuncular, Team Slayer gibi modlarda online maçlara katılabilecek ve eski günlerine geri dönebilecek.
Instagram, TikTok alternatifi Reels için yeni bir özellik olan Spins'i test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka bir kişinin Reels videosunu, metni veya sesi değiştirerek yayınlayabilecek. Böylece trend videolar daha geniş bir kitleye yayılacak ve kullanıcılar arasında iş birliği geliştirilecek.
Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde, İkiköprü Belde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 5 noktada vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. Beşiri Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Yılmaz, internet kullanımının önemine dikkat çekerek, projenin gençlerin kendilerini geliştirme fırsatı sunacağını belirtti.
Çin'in Guangxi eyaletindeki bir üste düzenlenen drone operatörü eğitimi heyecan dolu anlara sahne oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi' etkinliğinde, öğrenciler yalın üretim sürecini canlandırdı. Etkinlikte, katılımcılar farklı rollerde yer alarak çim biçme makinesi üretimi gerçekleştirdi. Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu'nun teorik eğitimiyle katılımcılar, yalın üretim kavramı ve teknikleri hakkında bilgilendirildi. Ekip, farklı üretim metotlarını deneyerek şirketi yüksek kara geçirdi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirdiğini belirtti.
Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi, ülkenin uzay istasyonundaki malzeme araç dışı maruziyet testlerinin tamamlandığını ve deney ekipmanları ve malzeme örneklerinin ilk partisinin güvenli şekilde yörüngedeki uzay aracına alındığını bildirdi. Deney malzeme ve örnekleri, Dünya'daki bilim insanlarıyla işbirliği içinde ve istasyonun robot kolunun yardımıyla Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla uzay istasyonunun dış mekanından istasyonun hava kilidi modülüne alındı. Yörüngedeki taykonot mürettebatı, hava kilidi modülüne alınan deney grubunu sonrasında laboratuvar modülüne götürerek örnekleri parçalara ayırıp depoladı. Merkez, söz konusu örneklerin Shenzhou uzay aracı ile Dünya'ya getirileceğini ve müteakip araştırmalar için bilim insanlarına verileceğini kaydetti. 8 Mart 2023'te fırlatılan malzeme araç dışı maruziyet deney ekipmanı, bir yıldır yörüngede bulunuyordu. 400'ün üzerinde kurulu malzeme örneğinin ilk partisi metalik ve metalik olmayan malzemeler olarak ayrıldı. Merkezden yapılan açıklamaya göre yörüngedeki taykonotlar, Mayıs 2024'te deney ekipmanına yeni bir örnek partisi monte ederek yeni bir uzay maruziyet testi turu gerçekleştirecek.
vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Şirket, yakın zamanda Pad 3 Pro modelini tanıtacak. Geekbench performans testinde 2223 ve 7547 puan alan tablet, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. Modelin 16 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 14 üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Çin'de 26 Mart'ta tanıtılması beklenen tablet hakkında resmi bir açıklama yapılacak.
Innersloth Studios ve CBS Eye Animation Productions, Among US'ın animasyon uyarlama dizisi için yeni bilgiler paylaştı. Dizinin seslendirme kadrosunda Randall Park, Ashley Johnson, Yvette Nicole Brown ve Elijah Wood yer alacak.
Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı. Kullanıcı raporlarına göre yazılım devi, Google Chrome'da varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeyi öneren yeni bildirimler yayınlıyor. Ancak bu reklamlar birçok kullanıcı tarafından kötü amaçlı yazılım gibi algılanıyor ve eleştiriliyor.
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