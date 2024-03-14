Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında Ace 3V modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Kısa bir süre önce kilit özellikleri belli olan modelin şimdi de tasarımı ortaya çıktı. İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve tasarımı!
OnePlus Ace 3V özellikleri ve tasarımı
OnePlus Ace 3V, sektör standartlarına kıyasla normal sayılabilecek bir ekran gövde oranına sahip. Bunun dışında cihazda delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise iki adet sensörün yer aldığı çift kamera kurulumu mevcut olacak.
OnePlus Ace 3V, orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.
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Geçmiş sızıntılara göre OnePlus Ace 3V, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek.
Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
OnePlus Ace 2V (Nord 3) özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ve adaylar, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında reklam harcamalarını artırdı. CHP, 15 milyon 10 bin 158 TL ile en çok harcama yapan parti olurken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 5 milyon 478 bin 391 TL ile en fazla harcama yapan aday oldu. Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Mart ayında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi yapımlar abonelere sunulacak. Ayrıca, Marvel's Midnight Suns, Lego DC Super-Villains, Mystic Pillar: Remastered ve diğer birçok oyun da abonelere sunulacak. Mart ayı PlayStation Plus aboneleri için heyecan verici bir ay olacak. Intel, AMD ve Apple arasındaki işlemci pazarındaki hakimiyet yarışında önde gidiyor. Canalys'in raporuna göre 2023 yılında Intel, 50 milyon işlemci sevkiyatı yaparak pazarda yüzde 78 paya sahip oldu. AMD ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Apple yüzde 8 pazar payıyla üçüncü oldu. Intel'in en çok kullanılan işlemcileri ise Lenovo, Dell ve HP tarafından tercih edildi. Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı. Ordu'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve 'KOD-AT' adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor. Eğitim seti, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanılarak tasarlandı. Set, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor ve birçok uygulama yapma imkanı sunuyor. Öğrencilerin projeye katkılarıyla seri üretime geçen eğitim seti, okullara ve kurumlara satılarak öğrencilere gelir sağlıyor. Kadıköy'de bulunan bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. İnşaat sahasında başlayan inşaatın durmasıyla birlikte temel çukuru su ile dolmuş ve adeta göle dönüşmüştü. Apple, bütçe dostu olacak yeni iPhone SE 4 için tasarım güncellemesi yapıyor. Ancak araştırmalar, cihazın satış beklentilerini karşılamayacağını gösteriyor. iPhone SE serisinin değer kaybetmesi, fiyat açısından beklentileri düşürüyor. iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek ve uygun fiyatlı bir seçenek olacak. Unilever, 200'den fazla ülkede 400'den fazla markayla hizmet veren, Türkiye'de ise Unilever Türkiye adıyla faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır. Türkiye'deki fabrikalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Unilever, toplumsal destek ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir.
ÖzellikDeğerEkran6.74 inç, 2772×1240 piksel, 120 Hz, AMOLED, 1450 nitKalınlık/ağırlık8.15 mm/191.5 gramİşlemciMediaTek Dimensity 9000GPUMali G710KameraArka: 64 MP, Geniş açı: 8 MP, Makro: 2 MP, Ön: 16 MPBatarya5.000 mAh, 80W Hızlı ŞarjBellek12/16 GB LPDDR5x RAMDepolama256/512 GB UFS 3.1İşletim SistemiAndroid 13/ OxygenOS 13DiğerÇift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB 2.0 (Type-C)
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Türkiye'deki yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ve adaylar, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında reklam harcamalarını artırdı. CHP, 15 milyon 10 bin 158 TL ile en çok harcama yapan parti olurken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 5 milyon 478 bin 391 TL ile en fazla harcama yapan aday oldu.
Sony, abonelik tabanlı PlayStation Plus hizmetine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Mart ayında NBA 2K24 Kobe Bryant Edition ve Resident Evil 3 gibi yapımlar abonelere sunulacak. Ayrıca, Marvel's Midnight Suns, Lego DC Super-Villains, Mystic Pillar: Remastered ve diğer birçok oyun da abonelere sunulacak. Mart ayı PlayStation Plus aboneleri için heyecan verici bir ay olacak.
Intel, AMD ve Apple arasındaki işlemci pazarındaki hakimiyet yarışında önde gidiyor. Canalys'in raporuna göre 2023 yılında Intel, 50 milyon işlemci sevkiyatı yaparak pazarda yüzde 78 paya sahip oldu. AMD ise yüzde 13 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Apple yüzde 8 pazar payıyla üçüncü oldu. Intel'in en çok kullanılan işlemcileri ise Lenovo, Dell ve HP tarafından tercih edildi.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Ordu'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve 'KOD-AT' adıyla tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor. Eğitim seti, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanılarak tasarlandı. Set, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor ve birçok uygulama yapma imkanı sunuyor. Öğrencilerin projeye katkılarıyla seri üretime geçen eğitim seti, okullara ve kurumlara satılarak öğrencilere gelir sağlıyor.
Kadıköy'de bulunan bir inşaat sahasında biriken su, Google Maps'te göl olarak gösterildi. İnşaat sahasında başlayan inşaatın durmasıyla birlikte temel çukuru su ile dolmuş ve adeta göle dönüşmüştü.
Apple, bütçe dostu olacak yeni iPhone SE 4 için tasarım güncellemesi yapıyor. Ancak araştırmalar, cihazın satış beklentilerini karşılamayacağını gösteriyor. iPhone SE serisinin değer kaybetmesi, fiyat açısından beklentileri düşürüyor. iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek ve uygun fiyatlı bir seçenek olacak.
Unilever, 200'den fazla ülkede 400'den fazla markayla hizmet veren, Türkiye'de ise Unilever Türkiye adıyla faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır. Türkiye'deki fabrikalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Unilever, toplumsal destek ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir.
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