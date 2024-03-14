OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

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Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında Ace 3V modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Kısa bir süre önce kilit özellikleri belli olan modelin şimdi de tasarımı ortaya çıktı. İşte OnePlus Ace 3V özellikleri ve tasarımı!

OnePlus Ace 3V özellikleri ve tasarımı

OnePlus Ace 3V, sektör standartlarına kıyasla normal sayılabilecek bir ekran gövde oranına sahip. Bunun dışında cihazda delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise iki adet sensörün yer aldığı çift kamera kurulumu mevcut olacak.

OnePlus Ace 3V, orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

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Geçmiş sızıntılara göre OnePlus Ace 3V, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek.

Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Ace 2V (Nord 3) özellikleri