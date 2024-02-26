OnePlus Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Teknoloji

Giyilebilir teknoloji pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, bugün itibariyle teknoloji meraklılarına kapılarını aralayan MWC 2024'te yeni ürünlerini tanıtacak. OnePlus Watch 2 de bu ürünlerden birisi ve son gelen raporlar akıllı saatin fiyat etiketini lansmana saatler kala gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Watch 2 fiyatı ve bilinen özellikleri!

OnePlus Watch 2 fiyatı ve özellikleri

Bugün akşam saatlerinde MWC 2024 kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak OnePlus Watch 2'nin fiyatı ortaya çıktı. Buna göre akıllı saat; ABD'de 299,99 dolar, Avrupa'da 329 euro ve İngiltere'de 299 sterlin fiyat etiketiyle satılacak.

OnePlus Watch 2 leaked prices before official launch ????????? #onepluswatch2 #oneplus pic.twitter.com/RMYxkBtiFr — Teja Bhai (@Tejapokuri7) February 25, 2024

Ufak bir karşılaştırma yapacak olursak; Galaxy Watch 6 ABD'de 249,99 dolar ve Avrupa'da 234 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Bu da OnePlus Watch 2'nin Galaxy Watch 6 gibi ürünlere doğrudan rakip olacağı anlamına geliyor.

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Geçmiş raporlara baktığımızda OnePlus Watch 2 modelinin Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yongasıyla gelecek. Bunun dışında 1,43 inç yuvarlak AMOLED ekranla gelecek. Dahası, kutudan WearOS 4 sürümü ile kutudan çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından 2021 yılında tanıtılan OnePlus Watch modelinin özellikleri şöyle;