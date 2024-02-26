OnePlus Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

OnePlus Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

OnePlus Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Giyilebilir teknoloji pazarında çalışmalarını sürdüren OnePlus, MWC 2024'te yeni ürünlerini tanıtacak. OnePlus Watch 2'nin fiyatı 299,99 dolar, 329 euro ve 299 sterlin olarak belirlendi. Galaxy Watch 6'ya rakip olacak olan OnePlus Watch 2, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yongası, 1,43 inç yuvarlak AMOLED ekran ve WearOS 4 ile gelecek.

26.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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Giyilebilir teknoloji pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, bugün itibariyle teknoloji meraklılarına kapılarını aralayan MWC 2024'te yeni ürünlerini tanıtacak. OnePlus Watch 2 de bu ürünlerden birisi ve son gelen raporlar akıllı saatin fiyat etiketini lansmana saatler kala gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Watch 2 fiyatı ve bilinen özellikleri!

OnePlus Watch 2 fiyatı ve özellikleri

Bugün akşam saatlerinde MWC 2024 kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacak OnePlus Watch 2'nin fiyatı ortaya çıktı. Buna göre akıllı saat; ABD'de 299,99 dolar, Avrupa'da 329 euro ve İngiltere'de 299 sterlin fiyat etiketiyle satılacak.

OnePlus Watch 2 leaked prices before official launch ????????? #onepluswatch2 #oneplus pic.twitter.com/RMYxkBtiFr

— Teja Bhai (@Tejapokuri7) February 25, 2024

Ufak bir karşılaştırma yapacak olursak; Galaxy Watch 6 ABD'de 249,99 dolar ve Avrupa'da 234 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Bu da OnePlus Watch 2'nin Galaxy Watch 6 gibi ürünlere doğrudan rakip olacağı anlamına geliyor.

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Geçmiş raporlara baktığımızda OnePlus Watch 2 modelinin Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yongasıyla gelecek. Bunun dışında 1,43 inç yuvarlak AMOLED ekranla gelecek. Dahası, kutudan WearOS 4 sürümü ile kutudan çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından 2021 yılında tanıtılan OnePlus Watch modelinin özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerModel AdıOnePlus WatchEkran326 PPİKayış MalzemesiSilikonBoyutBüyükÜrün DetaylarıSpO2 sensörü, Kalp hızı sensörü, IP68 sertifikasıÇağrı FonksiyonuVarRAM1 GBDahili Bellek4 GBFiyat159 dolar

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu - Son Dakika

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