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OnePlus Watch 2 Özellikleri Sızdırıldı

Akıllı saat piyasasında fiyat/performans odaklı ürünleriyle öne çıkan OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan OnePlus Watch 2 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Şirket, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon W5 Gen 1 işlemciye, 1GHz A702 GPU'ya ve AMOLED panele yer verecek. Ayrıca, cihazda Google tarafından geliştirilen Wear OS işletim sistemi kullanılacak.

OnePlus Watch 2 Özellikleri Sızdırıldı
20.01.2024 - 18:31,
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Akıllı saat piyasasında fiyat/performans odaklı ürünleriyle öne çıkan OnePlus, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan OnePlus Watch 2 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.

OnePlus Watch 2 özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre OnePlus, yeni akıllı saatini MWC 2024 etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Barcelona'da gerçekleştirilecek etkinlik, şubat ayının en büyük teknolojik fuarlarından biri olarak biliniyor.

OnePlus Watch 2 Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus, Watch 2 modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon W5 Gen 1 işlemciye yer verecek. 5 çekirdekli işlemcide 4 adet Cortex-A53 ve 1 adet Cortex-M55 çekirdek bulunuyor. Verimlilik çekirdeği olan Cortex-M55'in 250MHz bandında çalıştığını belirtelim.

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OnePlus Watch 2, grafik performansında ise gücünü 1GHz A702 GPU'dan alacak. Cihazda kullanılan işlemcinin LPDDR4 bellek desteği bulunuyor.

Şirket, yeni modelinde Google tarafından geliştirilen Wear OS işletim sistemini kullanacaklarını açıkladı. Cihazın Wear OS 4 sürümüyle tanıtılacağı tahmin ediliyor.

1.43 inç ekran ile tanıtılacağı belirtilen modelin ekran performansı konusunda iddialı olacağı belirtiliyor. OnePlus, Watch 2 modelinde AMOLED panele yer verecek.

Kaynak: Shiftdelete
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Barcelona, Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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