OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor

OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor

OnePlus, yeni bir Nord modeli üzerinde çalışıyor. Modelin tasarımı ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Yeni OnePlus Nord, OIS özellikli 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak.

08.02.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan OnePlus, geniş bir yelpazeye sahip Nord serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 2024'te de yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen şirket, görünüşe bakılırsa yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni OnePlus Nord, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamerayla gelecek

OnePlus, yeni bir Nord modeli üzerinde çalışıyor. 91mobiles isimli kaynak, modelin tasarımına ve Camera FV-5 sertifika listesine ulaştı. Henüz ismi belli olmayan model, listede OnePlus CPH2613 kod adıyla yer aldı. Cihazın, üst sınıfı zorlayan bir orta sınıf olması bekleniyor.

OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor

Camera FV-5 sertifika listesindeki rapora göre Yeni OnePlus Nord, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS özelliğine sahip 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelde ise f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel bir sensör yer alacak.

Snapdragon 8 Gen 4 ve dahası! OnePlus 13 için ilk bilgiler geldi

Tasarıma baktığımızda arka panelinde alt alta dizilmiş 2 sensör ve bir flaş ışığı yer alıyor. Ön panelinde ise ortalanmış delik şeklinde bir özçekim kamerası yer alıyor. Cihaza ilişkin henüz başka bir detay yok. Daha iyi fikir sunması açısından son Nord serisi modeline yakından bakalım;

OnePlus Nord CE 3 teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç – AMOLED

2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme

394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)

Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS

– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°

– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps

1080p@30/60 fps

720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps

720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu

MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm

184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer

OnePlus Nord CE 3 fiyatı:

OnePlus Nord CE 3 8 GB RAM + 128 GB: 325 dolar

OnePlus Nord CE 3 12 GB RAM + 256 GB: 350 dola

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    22:53 Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    22:45 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesinde Kahramanmaraş depremleri unutulmadı ve saygı duruşunda bulunuldu.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement