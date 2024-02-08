OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor

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Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan OnePlus, geniş bir yelpazeye sahip Nord serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 2024'te de yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen şirket, görünüşe bakılırsa yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni OnePlus Nord, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamerayla gelecek

OnePlus, yeni bir Nord modeli üzerinde çalışıyor. 91mobiles isimli kaynak, modelin tasarımına ve Camera FV-5 sertifika listesine ulaştı. Henüz ismi belli olmayan model, listede OnePlus CPH2613 kod adıyla yer aldı. Cihazın, üst sınıfı zorlayan bir orta sınıf olması bekleniyor.

Camera FV-5 sertifika listesindeki rapora göre Yeni OnePlus Nord, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS özelliğine sahip 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelde ise f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel bir sensör yer alacak.

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Tasarıma baktığımızda arka panelinde alt alta dizilmiş 2 sensör ve bir flaş ışığı yer alıyor. Ön panelinde ise ortalanmış delik şeklinde bir özçekim kamerası yer alıyor. Cihaza ilişkin henüz başka bir detay yok. Daha iyi fikir sunması açısından son Nord serisi modeline yakından bakalım;

OnePlus Nord CE 3 teknik özellikleri: