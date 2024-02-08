OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor

Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan OnePlus, geniş bir yelpazeye sahip Nord serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 2024'te de yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen şirket, görünüşe bakılırsa yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni OnePlus Nord, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamerayla gelecek
OnePlus, yeni bir Nord modeli üzerinde çalışıyor. 91mobiles isimli kaynak, modelin tasarımına ve Camera FV-5 sertifika listesine ulaştı. Henüz ismi belli olmayan model, listede OnePlus CPH2613 kod adıyla yer aldı. Cihazın, üst sınıfı zorlayan bir orta sınıf olması bekleniyor.
Camera FV-5 sertifika listesindeki rapora göre Yeni OnePlus Nord, f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS özelliğine sahip 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelde ise f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel bir sensör yer alacak.
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Tasarıma baktığımızda arka panelinde alt alta dizilmiş 2 sensör ve bir flaş ışığı yer alıyor. Ön panelinde ise ortalanmış delik şeklinde bir özçekim kamerası yer alıyor. Cihaza ilişkin henüz başka bir detay yok. Daha iyi fikir sunması açısından son Nord serisi modeline yakından bakalım;
OnePlus Nord CE 3 teknik özellikleri:
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı) Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112° – Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps 1080p@30/60 fps 720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm 184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer OnePlus Nord CE 3 fiyatı: OnePlus Nord CE 3 8 GB RAM + 128 GB: 325 dolar OnePlus Nord CE 3 12 GB RAM + 256 GB: 350 dola Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesinde Kahramanmaraş depremleri unutulmadı ve saygı duruşunda bulunuldu. İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti. Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Son Dakika › Teknoloji › OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
Ekran: 6.7 inç – AMOLED
2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)
Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°
– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps
1080p@30/60 fps
720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps
720p@30fpsRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB/ 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu
MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm
184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer
OnePlus Nord CE 3 fiyatı:
OnePlus Nord CE 3 8 GB RAM + 128 GB: 325 dolar
OnePlus Nord CE 3 12 GB RAM + 256 GB: 350 dola
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesinde Kahramanmaraş depremleri unutulmadı ve saygı duruşunda bulunuldu.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus, Yeni Nord Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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