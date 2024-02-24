Son dönemin yükselen şirketlerin OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın, tahmin edilenden çok daha fazla bir Reddit hissesine sahip olduğu ortaya çıktı. Şirkete yatırım yaptığı önce de bilinen Altman'ın, Amerika Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucunda tam yüzde 8.7'lik hisse payına sahip olduğu tespit edildi.
Bu da ünlü CEO'yu 3. en büyük hissedar konumuna getiriyor. Firmanın yakın zamanda halka açılacak olmasında dolayı ortaya çıkan bu bilgi, Reddit'in geleceği hakkında herkesi kuşkulandırmış durumda. İşte tüm detaylar…
OpenAI CEO'su, Reddit için ne planlıyor?
Firmanın diğer büyük yatırımcıları ise Advance ve Tencent olarak öne çıktı. %20'lik dev bir gelir artışı yaşayan şirket, bu artışı kara dönüştürmekte oldukça zorlanmış ve maddi çıkmaza girmişti. Bu çıkmazdan kurtulmak için birtakım yollar deneyen şirket yöneticileri ise, çareyi kullanıcı verileri üzerinden gelir elde edip halka açılmakta bulmuştu. 2022 yılına dek Reddit'in yönetim kurulunda aktif görev yapan Altman'ın, bu kullanıcı verileri üzerinden kapsamlı projeler geliştirmeyi düşündüğü iddia ediliyor.
Kullanıcı verilerinin yapay zeka teknolojilerinin gelişim süreci için kritik önem arz ettiği biliniyor. Bu teknolojilerin öncüsü konumunda bulunan OpenAI'ın CEO'luğunu yapan Altman'ın, bu anlamda Reddit'e büyük ihtiyaç duyabileceği konuşulmakta.
OpenAI'ın piyasa değeri katlandı!
Şirket ilk veri satış anlaşmasını geçtiğimiz günlerde Google ile yapmıştı. Tam 60 milyon dolara mal olan bu anlaşma, gelecekte yapılacak olan anlaşmaların sadece ilki olarak gösterildi. Ancak şu ana kadar OpenAI ve Reddit arasında resmi bir iş birliği yapılmış değil.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sam Altman'ın stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.
Son Dakika › Teknoloji › OpenAI CEO'su Sam Altman, Reddit hisselerinin büyük bir kısmına sahip - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?