OpenAI CEO\'su Sam Altman, Reddit hisselerinin büyük bir kısmına sahip

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Son dönemin yükselen şirketlerin OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın, tahmin edilenden çok daha fazla bir Reddit hissesine sahip olduğu ortaya çıktı. Şirkete yatırım yaptığı önce de bilinen Altman'ın, Amerika Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucunda tam yüzde 8.7'lik hisse payına sahip olduğu tespit edildi.

Bu da ünlü CEO'yu 3. en büyük hissedar konumuna getiriyor. Firmanın yakın zamanda halka açılacak olmasında dolayı ortaya çıkan bu bilgi, Reddit'in geleceği hakkında herkesi kuşkulandırmış durumda. İşte tüm detaylar…

OpenAI CEO'su, Reddit için ne planlıyor?

Firmanın diğer büyük yatırımcıları ise Advance ve Tencent olarak öne çıktı. %20'lik dev bir gelir artışı yaşayan şirket, bu artışı kara dönüştürmekte oldukça zorlanmış ve maddi çıkmaza girmişti. Bu çıkmazdan kurtulmak için birtakım yollar deneyen şirket yöneticileri ise, çareyi kullanıcı verileri üzerinden gelir elde edip halka açılmakta bulmuştu. 2022 yılına dek Reddit'in yönetim kurulunda aktif görev yapan Altman'ın, bu kullanıcı verileri üzerinden kapsamlı projeler geliştirmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Kullanıcı verilerinin yapay zeka teknolojilerinin gelişim süreci için kritik önem arz ettiği biliniyor. Bu teknolojilerin öncüsü konumunda bulunan OpenAI'ın CEO'luğunu yapan Altman'ın, bu anlamda Reddit'e büyük ihtiyaç duyabileceği konuşulmakta.

OpenAI'ın piyasa değeri katlandı!

Şirket ilk veri satış anlaşmasını geçtiğimiz günlerde Google ile yapmıştı. Tam 60 milyon dolara mal olan bu anlaşma, gelecekte yapılacak olan anlaşmaların sadece ilki olarak gösterildi. Ancak şu ana kadar OpenAI ve Reddit arasında resmi bir iş birliği yapılmış değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sam Altman'ın stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.