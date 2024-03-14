OpenAI'nın yeni yapay zekası Sora, metinden veya fotoğraftan video oluşturabiliyor

Teknoloji

Şubat ayının ortalarında ChatGPT üreticisi OpenAI, en yeni yaratıcı video üreten yapay zekası Sora'yı tanıttı. İlk tanıtıldığı andan itibaren oldukça ilgi çeken ve popüler hale gelen Sora, metinden veya bir fotoğraftan video oluşturabiliyor ve kullanıcılara daha fazlası için olanak sağlıyor. Ortaya çıkan haberlere göre OpenAI, Sora'yı bu yıl içerisinde herkese açık hale getirecek. İşte detaylar…

OpenAI, Sora'yı birkaç ay içerisinde herkesin kullanımına sunabilir

Çok gerçekçi videolar üretmeyi başaran ve kaliteli videolar ile gündeme düşmeyi başaran OpenAI Sora, yapay zeka alanındaki gelişmelerin daha da ilginç hale geleceğini göstergesi. Şimdi de OpenAI'ın teknolojiden sorumlu başkanı Mira Murati'nin yaptığı konuşmadan Sora'nın bu yıl içerisinde kullanıcılara açılacağını anlayabiliyoruz.

Ortaya çıkan detaylara göre Sora tarafından üretilen videoları uygulama üzerinde düzenleyebiliyoruz veya ek sahneler ekleyerek videoyu daha uzun hale getirebiliyoruz. Öncesinde genel kullanım için herhangi bir zaman verilmezken, Mira Murati'nin açıklamaları Sora'nın halka açılmasını hızlandıracak gibi duruyor.

OpenAI, GPT-4.5 Turbo'yu "yanlışlıkla" sızdırdı!

Şimdilik uzmanlar tarafından test edilen ve resmi olarak piyasaya sürülmeden önce gerekli önlemler veya riskler üzerinde çalışılıyor. Hala kesin tarih olmamasına rağmen, yapılan açıklamalar sayesinde yıllarca beklemeyeceğimizi anlamış oluyoruz ve yapay zeka tarafında büyük bir teknolojiye geçiş yapacağız gibi duruyor.

Murati'nin açıklamalarına göre Sora, diğer yapay zeka modellerine göre çok daha pahalı olacak. OpenAI tarafından piyasaya sürülen bu video üretici yapay zeka DALL-E tarzı modellerle birlikte kullanıldığında çok daha etkili olabilir.

Peki ya siz OpenAI yapay zeka modellerini kullanıyor musunuz? Sizce OpenAI Sora hayatımızda neleri değiştirebilir veya film sektöründe yenilik yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.