Android telefon piyasası her gün olduğu gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan Oppo A3 Pro modelinin şimdi de resmi tanıtım tarihi ve belli özellikleri ortaya çıktı. Yapılan resmi duyurulara göre bu hafta tanıtılacak A3 Pro, orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla Android pazarında ses getirecek gibi duruyor. İşte Oppo A3 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri…
Oppo A3 Pro, MediaTek 7050 işlemciden gücünü alacak
Öncelikle resmi duyurulara ve ortaya çıkan resimlere bir bakalım. Oppo tarafından yapılan duyurularda yeni cihazın 12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacağı ortaya çıktı. Orta-seviye telefonun toz geçirmez ve su geçirmez IP69 sertifikasına sahip bir gövde ve hem su geçirmez hem de düşmelere karşı dayanıklı bir ekran ile gelmesi ilgi çekici özelliklerinden biri.
Oppo'nun duyurduğu renk seçeneklerinde ise tanıtılacak cihazın Gök Mavisi, Yun Jin Powder (gül) ve Dağ Mavisi olmak üzere üç farklı seçenekle geldiğini görebiliyoruz. Gök Mavisi modeli cam kaplamaya sahipken, Yun Jin Powder ve Dağ Mavisi seçenekleri vegan deri kaplamaya sahip.
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Şimdi ise biraz daha teknik özelliklerine bakalım. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Oppo A3 Pro, 6.7 inç 1080 piksel ve 120Hz yenileme oranına sahip OLED bir ekran ile geliyor. İşlemci tarafında MediaTek 7050'den gücünü alması beklenen telefon, 12GB bellek ve 512GB'a kadar depolama alanı ile tanıtılacak.
12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacak Oppo A3 Pro'nun 12GB + 512GB modelinin selefi modeli gibi 330 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Oppo'ya göre yeni cihaz, dünyanın tam su geçirmez özelliğine sahip ilk telefonu ve uzun batarya ömrü sunuyor.
İşte Oppo A3 Pro ortaya çıkan özellikleri:
Peki ya siz Oppo A3 Pro özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak. Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı. Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak. Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde. Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi. Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz. Elon Musk, Brezilya'da ifade özgürlüğüyle ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma altında. Musk, mahkeme kararına meydan okuyarak hesapların tekrar açılacağını belirtti. Ancak hakim, Musk'ı adaleti engellemekle suçlayarak ceza kesme kararı aldı. X (Twitter), bu karara karşı hukuki mücadele edecek. Tekirdağ'da Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladıkları model uçakla TEKNOFEST'e katılacak. Okulda havacılıkla ilgili eğitimler alan öğrenciler, kendi uçak ve helikopterlerini tasarlayabilecek yetkinliği kazandı. Ayrıca, model uçak pilotaj eğitimi de verilen öğrenciler, tasarladıkları uçakla TEKNOFEST'te iddialı olduklarını belirtti.
ÖzellikOPPO A3 Pro 5GEkran6.7 inç, 1080 piksel, 120Hz OLED, kavisli ekranRAM12GBDepolama512GB'a kadarAna Kamera64 Megapiksel f/1.7İşlemciMediaTek 70505GVarPil Kapasitesi5000 mAhRenk SeçenekleriGök Mavisi, Yun Jin Powder (gül), Mountain BlueDiğer ÖzelliklerToz ve su geçirmez (IP69), dayanıklı gövde
Peki ya siz Oppo A3 Pro özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Realme GT Neo 6 SE modeli, orta-üst segmente hitap eden özellikleriyle yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, 144 Hz ekran, 16 GB RAM ve 1 TB depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, 11 Nisan'da tanıtılacak.
Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.
Google'ın uygun fiyatlı Pixel serisinin yeni modeli Pixel 8a'nın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ OLED ekran, Tensor G3 işlemci, 128/256 GB depolama, 13 MP selfie kamera, 64 MP ana kamera ve 4,500 mAh pil gibi özellikler bulunacak. Fiyatı ise 500-550 dolar arasında olacak.
Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürecek. Yeni tabletlerin yanı sıra, yenilenmiş bir Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, yeni modellerin beklenenden daha pahalı olacağı iddiaları da gündemde.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli otomobillerin batarya ağırlıklarını yarı yarıya azaltmanın önemini vurguladı. Bu sayede hem çevresel açıdan daha anlamlı bir elektrifikasyon sağlanabileceği hem de hammadde kullanımında azalma olacağı belirtildi.
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
Elon Musk, Brezilya'da ifade özgürlüğüyle ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma altında. Musk, mahkeme kararına meydan okuyarak hesapların tekrar açılacağını belirtti. Ancak hakim, Musk'ı adaleti engellemekle suçlayarak ceza kesme kararı aldı. X (Twitter), bu karara karşı hukuki mücadele edecek.
Tekirdağ'da Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladıkları model uçakla TEKNOFEST'e katılacak. Okulda havacılıkla ilgili eğitimler alan öğrenciler, kendi uçak ve helikopterlerini tasarlayabilecek yetkinliği kazandı. Ayrıca, model uçak pilotaj eğitimi de verilen öğrenciler, tasarladıkları uçakla TEKNOFEST'te iddialı olduklarını belirtti.
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