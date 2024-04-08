Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Android telefon piyasasında yerini alacak Oppo A3 Pro modelinin resmi tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon, su geçirmez gövde ve dayanıklı ekran gibi özelliklere sahip olacak.

08.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Android telefon piyasası her gün olduğu gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan Oppo A3 Pro modelinin şimdi de resmi tanıtım tarihi ve belli özellikleri ortaya çıktı. Yapılan resmi duyurulara göre bu hafta tanıtılacak A3 Pro, orta segment özellikleri ve uygun fiyatıyla Android pazarında ses getirecek gibi duruyor. İşte Oppo A3 Pro tanıtım tarihi ve özellikleri…

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Öncelikle resmi duyurulara ve ortaya çıkan resimlere bir bakalım. Oppo tarafından yapılan duyurularda yeni cihazın 12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacağı ortaya çıktı. Orta-seviye telefonun toz geçirmez ve su geçirmez IP69 sertifikasına sahip bir gövde ve hem su geçirmez hem de düşmelere karşı dayanıklı bir ekran ile gelmesi ilgi çekici özelliklerinden biri.

Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun duyurduğu renk seçeneklerinde ise tanıtılacak cihazın Gök Mavisi, Yun Jin Powder (gül) ve Dağ Mavisi olmak üzere üç farklı seçenekle geldiğini görebiliyoruz. Gök Mavisi modeli cam kaplamaya sahipken, Yun Jin Powder ve Dağ Mavisi seçenekleri vegan deri kaplamaya sahip.

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Şimdi ise biraz daha teknik özelliklerine bakalım. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Oppo A3 Pro, 6.7 inç 1080 piksel ve 120Hz yenileme oranına sahip OLED bir ekran ile geliyor. İşlemci tarafında MediaTek 7050'den gücünü alması beklenen telefon, 12GB bellek ve 512GB'a kadar depolama alanı ile tanıtılacak.

Oppo A3 Pro Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

12 Nisan'da Çin pazarında duyurulacak Oppo A3 Pro'nun 12GB + 512GB modelinin selefi modeli gibi 330 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Oppo'ya göre yeni cihaz, dünyanın tam su geçirmez özelliğine sahip ilk telefonu ve uzun batarya ömrü sunuyor.

İşte Oppo A3 Pro ortaya çıkan özellikleri:

ÖzellikOPPO A3 Pro 5GEkran6.7 inç, 1080 piksel, 120Hz OLED, kavisli ekranRAM12GBDepolama512GB'a kadarAna Kamera64 Megapiksel f/1.7İşlemciMediaTek 70505GVarPil Kapasitesi5000 mAhRenk SeçenekleriGök Mavisi, Yun Jin Powder (gül), Mountain BlueDiğer ÖzelliklerToz ve su geçirmez (IP69), dayanıklı gövde

Peki ya siz Oppo A3 Pro özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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